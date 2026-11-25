共有 GOALをGoogleでフォロー

ペップ・グアルディオラが、ブラジル代表監督としてのカルロ・アンチェロッティに対する厳しい批判を受け、擁護に回った。マンチェスター・シティの前監督は、かつてのチームメイトであるロマーリオと白熱した議論を交わし、ブラジル代表には忍耐が必要な理由を説明した。

広告

グアルディオラ、ロマーリオの批判からアンチェロッティを擁護

バルセロナでプレーした2人の議論 は、ブラジル代表に対する歴史的な期待と現在の現実に話が及ぶと熱を帯びた。グアルディオラは、ブラジルが世界の舞台でどれほど頻繁に成功してきたかについて、ロマーリオの見方に異を唱えた。「ブラジルはW杯に何回出た？100万回だ！勝った回数より負けた回数のほうが多い」とグアルディオラは議論の中で指摘。ブラジルほどの国でも、4年ごとに優勝できると期待すべきではないと強調した。

2025年5月にブラジル代表の指揮を執ったアンチェロッティは、2026年W杯でチームを率いたが、ノルウェーに1-2で敗れ、ベスト16で大会を終えた。ブラジルが準々決勝に進めなかったのは1990年大会以来初めてだった。

一方、 ロマーリオは不満の理由は結果だけでなくチームのプレースタイルにあると反論した が、グアルディオラは、この仕事にかかる重圧は比類ないものだと主張した。「私はブラジル人選手を指導してきたが、ここでのプレッシャーはどこよりも大きいと誰もが言う。非常に難しいことだ」とマンチェスター・シティの指揮官は付け加え、5度の世界王者を率いることに伴う特別な期待の重さを認めた。

戦術家としての評価と必要な時間

グアルディオラは、今大会での敗退にかかわらず、アンチェロッティの実績を疑うべきではないとすぐに指摘した。両監督はキャリアを通じて14回対戦し、グアルディオラとアンチェロッティがそれぞれ6勝を挙げ、残る2試合は引き分けに終わっている。

広告 広告

「カルロのことは少し知っている。何度も対戦し、100万回負かされた。彼は素晴らしい人間で、その能力に疑いはない。新しい国、新しい文化にやって来たのだから、もう少し時間が必要なこともある。代表チームを練習で鍛える時間は十分にないからね。今後どうなるか見てみよう」とグアルディオラは説明した。

Related Topics

監督という仕事の厳しい現実

スペイン人指揮官はまた、アンチェロッティは戦術家ではなく、単に選手の扱いに長けた監督だという一般的な誤解にも言及。その指導力を示す証拠として、数々のタイトルを挙げた。アンチェロッティは輝かしいキャリアの中で、欧州主要5リーグすべてでリーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグのトロフィーを5度掲げるなど、多くの栄誉を手にしている。

「［それは］クラブから初めて代表チームに移る監督の大半に起こることだ。結局、サッカーはサッカーだと思う。時間は少なく、適応しなければならない。でも申し訳ない、マリオ。カルロの能力を疑うことはできない。不可能だ、絶対に。私は彼を知っている。『彼はチームをまとめるのがうまい』と人々は言い、誰もが彼を最高だと言う。私は彼と対戦したが、とても賢い監督だ。戦術的な決断を下す。勝てなければ長くは続けられないことを、彼も私と同じように知っている。なぜ私がマンチェスター・シティに何年もいられたのか？たくさん勝ったからだ。そうでなければ家に帰ることになる」とグアルディオラは締めくくった。

広告

かつての対戦を振り返る

現在のブラジル代表を巡る騒動から離れ、2人は現役時代も振り返った。特に話題になったのは、バルセロナがACミランに大敗した1994年のチャンピオンズリーグ決勝だった。

「彼らは強かった。本当に、とても強かった。私たちも強かったが、彼らは本当に強かった」とグアルディオラは認めた。「イタリアのサッカーを相手にするのは非常に難しい。カペッロにはヨハンとは違う独自の戦い方があったが、彼らはトップチームだった」