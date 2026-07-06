2026年W杯ベスト16でブラジルがノルウェーに1-2で敗退。国内ではカルロ・アンチェロッティ監督への批判が噴出している。契約は2030年までだが、後任候補にペップ・グアルディオラの名前も浮上。 後任候補にはペップ・グアルディオラの名前も取り沙汰されている。

かつてアンチェロッティの支持者だったロナウド・ナザリオは「この敗退は采配から始まった」と語った。

さらに「アンチェロッティは歴史上最高の監督の一人だが、今日は多くのミスを犯した。なぜジョアン・ペドロがメンバーにいなかったのか、今も理解できない。彼は好調で、ブラジルには違いをもたらすフォワードが必要だ」と続けた。

アンチェロッティはミスを犯した

さらに、ロナウドはエンドリックの出場機会が少ないことにも言及。「出場するたびに活気と情熱、予想外のプレーをもたらした。それなのに大会の大半をベンチで過ごした。理解できない」と語った。

一方、レアル・マドリードとブラジル代表の元監督ヴァンデルリ・ルクセンブルゴはインスタグラムにこう投稿した。「アンチェロッティはメンバー選び、采配、試合の読みで失敗し、6度目の優勝チャンスを逃した」。

問題はそれ以上に深い。 もし監督がブラジル人なら、マスコミは解任を求め、特別番組で失敗を強調しただろう。だが外国人監督には言い訳が許され、異例の忍耐が示される。外国のものなら何でも優れているという考えにはうんざりだ」

「ブラジルのサッカーには、もっとブラジルらしさが必要だ。アイデンティティと自信、そしてプロ選手やサッカーの本質への敬意をもっと持つべきだ」と強調した。

「責任は全員にある」

ブラジルサッカー界のレジェンド、ロマーリオも番組『エル・チェリンゲート』で「ピッチ上の全員、そして監督（カルロ・アンチェロッティ）も責任を負う」と語った。

元バルセロナ、バレンシアの選手は続けた。「ブラジル人として大きな失望を感じている。今回の結果は衝撃的だ。今日見せたプレーは、私たちが知るブラジル代表でも、望む代表でもない」。

アンチェロッティはネイマールと抱き合いながら倒れた。

ESPNブラジルのコラムニスト、パウロ・コブスはアンチェロッティの采配を「惨事」と評し、UOLのアルナルド・リベイロはこう論じた。 「大一番でアンチェロッティの采配は惨憺たるもので、終盤にファン要望で両ウイングをエンドリックとネイマールに交代させ、チームを台無しにした。ネイマールがアンチェロッティを抱きしめて死んだのではなく、アンチェロッティがネイマールを抱きしめて死んだのだ」。

マウロ・セザール・ペレイラも「交代策、特にネイマールの投入がブラジルを破滅させた」と指摘した。

後任候補にはグアルディオラ氏の名前も浮上している。

批判が高まる中、マンチェスター・シティを去ったペップ・グアルディオラ（スペイン）が後任候補に浮上。2022年もオファーを断っている。

サイト「One Football」は、2026年W杯で早期敗退したオランダ、ウルグアイ、ブラジルや、戦力低下に悩むイタリアなど、伝統国を率いる最有力候補としてグアルディオラを挙げている。

アントニオ・サンツ氏はラジオ局「マルカ」に対し、「W杯で最もプレッシャーがかかるチーム――ブラジルでもイングランドでも――がグアルディオラの次なる舞台になるだろう」と語った。

2030年まで契約があるものの、批判は続投を脅かし、数日のうちに去就が明確になる見込みだ。ブラジルサッカー連盟の対応が注目されている。