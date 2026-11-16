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ヴィニシウス・ジュニオールが、レアル・マドリーとブラジル代表での最近の自身のパフォーマンスについて、異例なほど率直に振り返った。26歳のFWは、ワールドカップ後の疲労とピッチ外で気を取られることが重なり、今シーズンの出足が鈍くなったと認めた。

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ワールドカップが精神面に与えた負担

ヴィニは率直に、ワールドカップ後の準備が普段の自分に求める水準に達していなかったと認めた。ブラジル代表FWは、大会の精神的な重圧が集中力に大きな影響を与えたと説明。早期敗退の痛みも、休暇中にトップレベルの厳しいトレーニングから離れる決断につながったと明かした。

「ワールドカップ後、十分な準備ができなかったと思う。僕たちブラジル人にとって、ワールドカップの影響はとても大きいからだ。あんなに早く敗退するとは思っていなかった。だから休暇は楽しみ、休み、気分転換をして、家族と過ごす時間を増やした。結果的に、ここ数年よりもトレーニング量が少なくなった」とヴィニは語った。『Globo Esporte』が伝えている。

メッシとロナウドの背中を追って

ヴィニは、世界のサッカー界で頂点に立ち続けることへの大きなプレッシャーを語り、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの超人的な長期にわたる活躍を、究極でありながら達成はほぼ不可能な基準として挙げた。26歳にして今なおサッカー界の最高峰で活躍するブラジルのスターは、毎年トップに立ち続けるために求められる並外れた水準を痛感している。

「これほど高いレベルを長く維持するのは、いつだってとても難しい。同じ数字を残しながら、これほど長年そのレベルを保てたのはクリスティアーノ・ロナウドとメッシだけだと思う。僕も人間だから、よくミスをする。でも、常に向上しようとしている。サッカーのことも、日々の取り組みについても、もっと理解しようとしている。でも僕は26歳だし、人生も少しは楽しまないとね」と記者会見で説明した。

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移籍の噂と契約交渉に揺れた夏

レアル・マドリーのスターは、移籍を巡る憶測が飛び交い、契約更新交渉も緊迫した夏が、精神面に深刻な影響を及ぼしたと率直に認めた。欧州の強豪クラブが獲得に動き、サンティアゴ・ベルナベウでの将来も不透明な中、ストライカーはピッチ外の問題に強く気を取られ、新シーズンに向けた集中を大きく妨げられたと明かした。

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「それが今シーズンの出だしに影響したのかもしれない。契約更新のことも、昨夏に多くのクラブから声がかかったことも、頭の中をひどく混乱させた。レアル・マドリーでの状況もそうだ。でも、シーズンはとても長い」と語った。

レアル・マドリーでの鮮烈な復活を誓う

出だしは振るわなかったものの、ヴィニは巻き返しに自信を持っている。過去にもスロースタートから終盤に躍動してきたことを挙げ、本来の調子を取り戻す日は近いと考えている。早い段階で課題を見極め、レアル・マドリーで例年力を発揮してきたシーズンの最も重要な時期に向けて、集中力を立て直したい考えだ。

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「昨シーズンは12月までに5ゴールしか決めていなかった。それでも最後には、ほかのすべてのシーズンと同じように20ゴール以上を記録した。準備を進め、成長していると思う。シーズンの最も決定的な場面には、僕はいつもいるからね」と自信を示した。