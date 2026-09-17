ブラジルではメンフィス・デパイのPK失敗をめぐって大きな騒ぎとなっている。クラブのレジェンドであるネトはRadio Craqueでオランダ代表FWを痛烈に批判し、ファンも一斉に声を上げた。

メンフィスは水曜深夜から木曜未明にかけて、コリンチャンスにとって戦犯となった。FWはエストゥディアンテス戦で0-1と追う後半アディショナルタイム深くにPKを失敗し、その結果、ブラジルのクラブはコパ・リベルタドーレス準々決勝で敗退した。

試合後、メンフィスはひざまずいてクラブのファンに謝罪したが、効果はなかった。オランダ代表の歴代最多得点者は、サポーターから一斉にブーイングを浴びた。

クラブで95試合に出場した元選手のジョゼ・フェレイラ・ネトも、メンフィスに完全に我慢の限界だった。「メンフィスはコリンチャンスのチームに何を要求していた？ コーチングスタッフに？ クラブが彼に支払うべきだった金か。あれはコリンチャンスの歴史の中でも最もひどいPKだった」と、彼は切り出した。

「私はただの一人の男であり、コリンチャンスのアイドルだ。コリンチャンスの歴史の中でも最大級のアイドルの一人だ。こんな時に誰かをさらし者にしたいわけじゃない。だが、メンフィスは自分がコリンチャンスより重要で、自分こそがその男だと思っている。そして彼を称賛するお前たちファン、メンフィス・ガールズ、お前たちは今、彼をかばっている」と続けた。

「問題はPKを外したことだけじゃない。それ以上のことなんだ。コリンチャンスは誰よりも大きい。リベリーノよりも、マルセリーニョよりも、ソクラテスよりも、ビーロ・ビーロよりも、私よりも大きい……。この男がやって来て、お前たちはみんな、彼がコリンチャンスを所有しているかのように思った。彼を称賛し、我々が真実を語ると批判するネットの連中もだ。驚くべきことだよ。21試合で1ゴールだ。コリンチャンスの今季はメンフィスのせいで終わった」と、怒りに満ちた元MFは締めくくった。

ファンも試合後、このFWにかなり怒っていた。ブーイングを浴びせただけでなく、スタジアム周辺の建物には、PSVやマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーした元選手にクラブから出て行けと求める落書きも見つかったと、ブラジル版の ESPNは伝えている。