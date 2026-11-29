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ユヴェントスやフロジノーネでプレーしたイタリアでの経験は実り少ないものに終わったが、ブラジルに戻ったカイオ・ジョルジェはゴールを量産。新たな移籍の可能性について語った。

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カイオ・ジョルジェは2002年生まれのブラジル人FW。2021年から2023年にかけてイタリアのユヴェントスに所属し、トップチームで11試合、ネクストジェンで2試合に出場して1ゴールを挙げた。2022-23シーズンはフロジノーネに期限付き移籍し、23試合で3ゴールを記録。その後、720万ユーロでクルゼイロに完全移籍した。

カイオ・ジョルジェはクルゼイロで95試合に出場して45ゴールを挙げ、欧州復帰の可能性をめぐって移籍市場でも再び注目を集めている。ここ数週間に浮上したさまざまな噂の中には、バイエルン・ミュンヘンへの移籍説もあった。

クルゼイロはブラジル全国選手権の第38節、最終節を1試合残しているが、フラメンゴとパルメイラスに次ぐ3位がすでに確定している。カイオ・ジョルジェは自身の状況について語った。

「欧州から僕にオファーが届くのは当然だ」と、『TuttoJuve.com』が伝えたカイオ・ジョルジェの言葉は続く。「今年が終わるのを待たなければならない。どうなるかはまだ分からない。すべてをクラブ首脳陣に委ねよう。選手たちにとって最善の道を示してくれるはずだ。オファーが届くのは当然だ。若い選手が2シーズン続けて高いレベルで活躍し、ゴールを決めれば、欧州のクラブから注目を集めるのは当然だ。でも僕はとても落ち着いている。2030年まで契約がある。ペドリーニョは僕の希望を知っている」

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今季のリーグ戦で15ゴールを挙げているカイオ・ジョルジェは、さらにこう語った。「残りたいが、移籍がクラブにとって有益になる可能性もある。僕の望みはクラブに残ることで、誰もがそれを知っている。ただし、それがクラブのためになる場合に限る。自分では決められないこともある。選手は残りたいと思っていても、移籍がクラブにとって有益になることもある」