ブラジルでの移籍に続き、ラフィーニャのバルセロナ復帰の日程が決定

バルセロナは木曜日、1日の休養日を挟んでトレーニングを再開した。代表戦から戻った選手たちが練習に合流し、ラ・リーガとチャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリード戦に向けた準備を進めている。

バルセロナは、今週末のリーガ第30節での対戦を皮切りに、10日間でアトレティコ・マドリードと3度対戦することになる。

ブラジル人選手のラフィーニャは練習場には姿を見せなかったが、地元紙「ムンド・デポルティーボ」によると、代表戦での負傷から回復中のこのFWは、今後数時間以内にバルセロナに到着する見込みだという。

同紙はさらに、クラブが週末（土曜日または日曜日）に彼がチームに合流し、リハビリプログラムを開始することを見込んでいると報じた。

ラフィーニャはブラジルで右膝腱の怪我からのリハビリプログラムを開始しており、バルセロナは、彼を5週間ピッチから遠ざけることになるこの怪我のリハビリを現地で開始することを許可した。

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同紙によると、バルセロナのハンス・フリック監督は、アトレティコ・マドリード戦に向けて、他の代表選手たち（この期間中、バルセロナからは15人の選手が各国代表に招集されていた）を今日から起用できるようになったという。

また、同監督は、数日間チームと共にトレーニングを行い、怪我から回復したジュール・コンデとアレハンドロ・バルデの2人を起用できる見込みだ。

フランス代表のコンデは3月4日から左足のハムストリングを痛めていたが、左サイドバックのバルディは左足のハムストリング下部を負傷しており、回復には1ヶ月を要すると見込まれていた。

一方、オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングは引き続きジムでトレーニングを行っており、アトレティコ・マドリード戦には出場できない見込みだ。彼は去る2月末に負った怪我から回復中であり、今日はチームメイトと共に練習に参加しなかったが、明日にはチームに合流する可能性が高い。 しかし、まだ確定しておらず、彼の体調次第となる。