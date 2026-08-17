ブラジルでのメンフィスの状況が突如、極めて予想外の展開を見せている

メンフィス・デパイは、複数のブラジルメディア（UOL Brasilを含む）が報じているように、やはりコリンチャンスとの契約を延長する見通しとなった。オランダ代表のFWは譲歩することになる。

先週は、メンフィスのコリンチャンスとの契約延長はまとまったかに見えたが、最後の最後で会長オスマール・スタビレがこの交渉を取りやめた。

経営陣に近い関係者によれば、クラブが契約延長を取りやめた理由は、チームの他の選手たちに対する不平等な扱いに当たるというものだった。





メンフィスはこの状況に公の場で強い不満を示し、このままでは済ませないと述べていた。その翌日、ESPNはメンフィスがブラジルのクラブに3000万ユーロを請求していると報じた。

しかし現在は、両者がなお合意に達する見通しとなっており、契約は成立することになりそうだ。これは主に、メンフィスが大幅な譲歩をする姿勢を見せているためだ。

UOLはまず、コリンチャンスがメンフィスに対してなお700万ユーロの支払い義務を負っていると記している。FWは、クラブがその金額に対して支払わなければならなかった利息を放棄する用意があるという。

さらにメンフィスは、広告キャンペーンやライセンス商品の販売に関する商業契約を通じて、コリンチャンスに250万ユーロを調達するよう義務づけていた条項も放棄する見込みだという。

メンフィスの最大の譲歩は給与面だ。以前、PSVやマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーした元選手はクラブと年俸900万ユーロで合意していたが、現在は彼のチームが年700万ユーロという対案を提示している。

クラブに近い関係者によれば、スタビレは当初から新たな契約を巡って交渉する意向だったという。UOLは、メンフィスが上記の条件でまもなく新契約にサインすると見ている。