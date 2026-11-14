ブラジルが日本に敗戦。ヴィニシウスだけでは及ばず、日本が3-2で勝利した。激怒したアンチェロッティはピッチに入り、ラピーニャとともに抗議して退場処分を受けた。

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カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルがまさかの敗戦。シンガポールで行われた日本との親善試合に2-3で敗れた。試合終盤には判定への抗議があり、イタリア人指揮官とラフィーニャが抗議を理由に退場処分を受けた。

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シンガポール・ナショナルスタジアムで、あらゆることが起きた。日本がブラジルを下した一戦は、親善試合ながら波乱に満ちた展開となった。ブラジルは「イタリア組」のウェズレイとカルロス・アウグストを先発起用。前者を右サイド、後者を左サイドに配置したが、立ち上がりに主導権を握ったのは日本だった。15分の久保、19分の中村のゴールにより、20分が経過する頃には2-0とリードしていた。

追い込まれたブラジルは、ヴィニシウスの見事な2得点で反撃。25メートルの距離から放った強烈なシュートで鈴木を破ると、さらに止めようのないカーブシュートを決めた。レアル・マドリーの才能が33分と75分に見せた妙技で、試合は引き分けに終わるかに思われた。アンチェロッティ監督も、ラフィーニャに代えて残り20分でエンドリッキを投入していた。しかし終盤、91分に痛恨の一撃を浴びた。

決勝点となる3点目を決めたのは坂本。ブラジル代表は、日本のゴールにつながったプレーの起点でジョアン・ゴメスに対するファウルがあったとみられるにもかかわらず、笛が吹かれなかったとして強く抗議した。グローボによると、カルロ・アンチェロッティ監督とラフィーニャは事実上、抗議のためにピッチへ乱入し、主審は両者を退場処分とした。それでもスコアは変わらず、日本は前回のワールドカップで自分たちを敗退に追い込んだブラジルに、ささやかな雪辱を果たした。