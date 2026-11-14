共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、土曜日に行われた日本代表との親善試合で2-3の劇的な敗戦を喫した後、審判の判定に厳しい評価を下した。イタリア人のベテラン指揮官は、シンガポール・ナショナルスタジアムでの試合終盤、緊迫した展開の中でスタンドへの退席を命じられた。ブラジル代表は終盤の決勝点に屈した。

広告

シンガポールで騒然、アンチェロッティ監督にレッドカード

シンガポール・ナショナルスタジアムで行われたブラジル対日本の試合は、終盤に険悪な雰囲気に包まれた。ヴィニシウス・ジュニオールが2得点を挙げたものの、ブラジルは決定力を発揮した日本を抑えられなかった。アディショナルタイムに坂本がゴールを決め、サムライブルーに歴史的勝利をもたらすと、ブラジルのベンチから激しい抗議が起きた。騒然とする中、主審のジャンセン・フー・チュアン・フイはカルロ・アンチェロッティ監督にレッドカードを提示。元レアル・マドリー指揮官はタッチライン際でぼうぜんとした。

敗戦後、アンチェロッティ監督は退場を命じられた理由をすぐに説明した。「ベンチをコントロールできておらず、選手全員がピッチに入っていたという理由で、私にレッドカードを出した。それが理由だ」と67歳の指揮官は語った。『ランス』が伝えている。

審判の判定水準を批判

アンチェロッティ監督は主審のパフォーマンスについて厳しく評価し、これほど注目度の高い代表戦を任せたのは間違いだったとの考えを示した。両チームのプレーの質は認めつつも、ピッチ上の強豪2カ国の間に生じた緊張を収めるには、主審に必要な統率力が欠けていたと感じている。

「負けるのは好きではないので、結果は残念だ。だが、うまくできたことに目を向けなければならない。そうした点はたくさんある。初めてプレーし、良い能力を見せた選手もいた。70分間、チームは良かった。結果はもちろん、笛を吹かなかった主審の対応に左右された」とアンチェロッティ監督は述べた。さらに「ただ、彼のせいではない。レベルの高い試合だったし、彼にはこの種の試合をコントロールする経験がなかったのだと思う」と付け加えた。

広告 広告

日本の戦術的規律を称賛

アンチェロッティ監督は対戦相手にも賛辞を送り、日本が世界のサッカー界で台頭したのは偶然ではないと認めた。組織力と身体的な強度が自チームのスター選手たちを苦しめた主な要因だと指摘。特に攻守の切り替えの局面では、サムライブルーがブラジルの得意とするカウンター攻撃を効果的に封じたとした。

「日本は相変わらずだ。本当によく組織されたチームで、強度が非常に高い。我々のカウンター攻撃を防ぐために懸命に戦っていた。良くなかった試合の立ち上がりを除けば、我々のプレーには満足している。その後は非常によく立て直し、同点に追いついて勝利を目指すチャンスもあったと思う」とアンチェロッティ監督は締めくくった。

シンガポール戦を見据えて

今回の敗戦は、ワールドカップ5度優勝のブラジル代表を率いて最初の21試合で、アンチェロッティ監督にとって2度目の黒星となった。いずれも親善試合での敗戦だ。より説得力のあるパフォーマンスを求める声が強まる中、指揮官はチームの成長過程に目を向け続けている。チームは東南アジアにとどまって遠征を続け、今回の失望からすぐに立ち直ることを目指す。ブラジル代表は火曜日、同じピッチでシンガポール代表との親善試合に臨む。