ブラインドが、アヤックス復帰を承認した人物を明かす。

デイリー・ブラインドはアヤックス復帰を喜んでいる。36歳のDFは、ここ数週間他の選択肢もあったが、ヨハン・クライフ・アレナで3度目となるプレーを切望していた。

「ここ数週間、話し合いは進んでいた。パズルのピースがすべてはまる、まさにその『適切なタイミング』を待っていたようなものだ」と、ブラインドは水曜日、アヤックスでの初練習後に『Voetbal International』の取材に語った。

「選択肢は広げていたし、オファーをくれたクラブもいくつかあったが、必ずしも私がどうしても行きたいと思っていたクラブではなかった」と、ブラインドは新クラブ探しについて率直に語った。「エージェントにも家族にもこう言っていたんだ。『もしアヤックスからオファーがあり、まだ可能性が残っているなら、実現できるかどうか見てみたい』と」

「扉は少しずつ開き、戻りたいという思いが強まった。そこでエージェントに『この話が続いているなら、他を探す必要はない』と伝えた」と左サイドバックは語った。

「これが何よりも望んでいたことだった。そこから先は、ただ忍耐強く待つだけだ。話し合いは非常に前向きで、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフが最終決定を下してくれた」と、アムステルダムで1年契約を結んだブラインドは説明した。

アヤックスでは、以前ジローナで3年間指導したミチェル監督と再び毎日働いている。

「間違いなくそれが一因だ。僕たちは互いをよく知っている。僕は彼の戦術で重要な役割を果たせるし、この監督の下で多くの試合に出場してきたのには理由がある」とブラインドは語った。