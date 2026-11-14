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ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、1月の移籍市場を前に、アトレチコ・ミネイロのセンターバック、ヴィタオの獲得を巡ってレアル・マドリー、バルセロナと争う構えだ。18歳のブラジル人DFは、南米で飛躍を遂げたシーズンを受け、幼少期から所属するクラブから約1200万ポンドと評価されている。

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ブライトン、南米の逸材獲得競争に参戦

TEAMtalkによると、ブライトンはヴィタオの獲得に本腰を入れる構えだ。急成長を遂げる同選手には、イングランド、スペイン、フランス、イタリアのクラブが注目している。ミネイロの下部組織で育った10代のセンターバックは、欧州のトップレベルに到達できる才能として、クラブ内で以前から高く評価されてきた。トップチームでの落ち着いたプレーにより、今では複数の強豪クラブの獲得候補となっている。

飛躍のシーズンを受け、評価額は1200万ポンドに

若くしてトップチームで飛躍のシーズンを過ごす下部組織出身のヴィタオは、ベロオリゾンテを本拠とするクラブで、すでに公式戦18試合に出場している。そのうち9試合はブラジルのトップリーグでの出場で、守備で安定して高い水準のプレーを見せながら、1ゴールも記録した。

同報道によると、所属クラブは理想的には2027年夏までヴィタオを残留させたい考えだが、幹部は今後数週間で欧州5大リーグのクラブから正式なオファーが届くと見込んでいる。年明けに提示されるオファーが評価額の1200万ポンドに達すれば、この有望な若手はブラジルの同クラブ史上、最も高額で売却された選手の一人となる。

欧州の強豪、ブラジルU-20代表DFを注視

南米から新たな逸材を発掘することで知られるブライトンのスカウト部門は、このDFの成長を長期間にわたり注意深く見守ってきた。しかし、冬の移籍市場を前に欧州の強豪クラブも獲得を狙っており、契約をまとめるのは容易ではない。

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レアル・マドリーの南米担当スカウトは、ブラジルU-20代表のヴィタオがプレーする姿を複数回視察している。バルセロナ、パリ・サンジェルマン、ACミランもその成長を注視している。これだけ多くの強豪が目を向ける中、アメックス・スタジアムのクラブ幹部は、獲得競争を制するには迅速に動く必要があると認識している。

契約が冬の交渉を左右

ヴィタオは今のところ、今季母国で好調を維持し、成長を続けることに全力を注いでいる。ミネイロは1月にこの10代の選手と2028年までの新契約を結んでおり、適切なオファーが届くまで引き留められる有利な交渉上の立場にある。それでも、ブライトンが冬の獲得に向けて動く中、近いうちに欧州へ渡ることは避けられないようだ。