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ブライトンは、18歳のCBヴィタオへの最初の正式オファーを準備している。アトレチコ・ミネイロは新契約の締結を目指しているが、交渉は難航中だ。現行契約は2028年12月までで、国外クラブ向けに2000万ユーロ（1670万ポンド）の契約解除金が設定されている。

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ブライトンが欧州勢の争奪戦をリード

『TEAMtalk』によると、ブライトンは 長期間にわたってヴィタオを注視してきた 末、獲得に向けて最初に動き出す見込みだ。ブライトンのスカウト陣は、プレミアリーグのライバルであるエヴァートンに先んじるため、入念に準備を進めてきた。一方、ベロオリゾンテに本拠を置くアトレチコ・ミネイロは、交渉での立場を強めるべく、同選手の大幅な昇給を目指している。

評価額を巡り契約延長交渉は停滞

アトレチコ・ミネイロは現在、ヴィタオの経済的権利の80％を保有し、残る20％は選手本人と代理人が保有している。契約を延長できれば契約解除金を引き上げ、貴重な戦力を守ることが可能になる。クラブ首脳陣は、今冬の移籍市場で現行の契約解除金を下回るオファーには応じない構えだ。

ただし、同報道によれば、クラブ関係者は1月に本格的な交渉を検討する最低額を、内々に1800万ユーロ（1500万ポンド）に設定している。クラブ側は理想として少なくとも来夏まで18歳のヴィタオを残し、ブラジル国内で継続的にプレーすることで成長が進み、移籍市場での価値も高まると考えている。

欧州の強豪もトップチームでの台頭を注視

プレミアリーグ勢だけでなく、欧州の強豪クラブも南米でのヴィタオの動向を注視している。ラ・リーガの強豪レアル・マドリーとバルセロナに加え、フランス王者パリ・サンジェルマン、セリエAのACミランも成長を見守っている。

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欧州各地のスカウトは、ブラジルの年代別代表に選ばれているヴィタオが、フィジカルの強さと空中戦での優位性に、ボール保持時の技術的な落ち着きを兼ね備えている点を高く評価している。こうした資質を武器に、今季はエドゥアルド・ドミンゲス監督率いるトップチームで定位置を確保。すでに公式戦約18試合に出場し、1ゴールを記録している。

冬の移籍が現実味

欧州のシーズン途中にヴィタオをブラジルから引き抜くのは容易ではないものの、1月の移籍に向けた動きは着実に強まっている。ブライトンの獲得交渉はライバルよりはるかに進んでおり、アメックス・スタジアムを本拠とするクラブの首脳陣から、近く最初のオファーが出される見込みだ。さらに、アトレチコ・ミネイロが待遇を改善した新契約の締結に苦戦していることから、欧州への移籍は時間の問題とみられる。