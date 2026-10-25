共有 GOALをGoogleでフォロー

リヴァプールはアンフィールドでブライトンに2-0の堅実な勝利を収めた。前半の圧倒的なパフォーマンスを生かし、序盤のオウンゴールとアレクサンデル・イサクの冷静なフィニッシュで勝ち点3をマージーサイドにとどめた。

広告

リヴァプールはアンフィールドで戦術的な成熟ぶりを示し、難しい試合になり得たブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦を2-0の快勝で終えた。アンドニ・イラオラ率いるチームは序盤から主導権を握り、ピッチ中央のエリアで相手に圧力をかけてミスを誘発。前半のうちに2点のリードを築いた。チーム全体の陣形も終始コンパクトに保ち、ブライトンが得意とする縦方向への攻撃を封じた。

後半は試合運びの巧みさが際立った。21分までに2-0としたリヴァプールはミドルブロックを敷き、ブライトンに守備の攻略を迫った。ファビアン・ヒュルツェラー監督が戦術面で修正を加えたものの、リヴァプールのセンターバックコンビは崩れなかった。堅固な守備と好機を逃さない攻守の切り替えを土台とした勝利で、リヴァプールは勢いを維持している。

GK＆DF

アリソン・ベッカー：7／10

ブラジル人GKにとっては比較的静かな午後だった。前方の選手たちの優れた働きに守られる場面が多かったが、集中を切らさずに何本かの高いクロスをキャッチ。配球もいつも通り的確で、立ち上がりにリヴァプールがブライトンのプレスをかわす助けとなった。

フィルジル・ファン・ダイク：8／10

主将は終始冷静だった。空中戦のほぼすべてを制し、的確なポジショニングでブライトンのハラランポス・コストゥラスにシュートの機会を与えなかった。ロングパスでサイドを変える能力も、リヴァプールのビルドアップに欠かせない要素であり続けている。

広告 広告

ロナルド・アラウホ：8／10

センターバックとして力強いプレーを披露。フィジカルを生かして相手の攻守の切り替えからの攻撃を封じた。ファン・ダイクとの連係も申し分なく、前に出てパスをインターセプトし、前半は最終ラインを高く保って積極的に守った。

Related Topics

ミロシュ・ケルケズ：7／10

左サイドで精力的に動き、幅を確保してコーディ・ガクポをサポートした。ブライトンのポジションを入れ替える動きに対しても守備の規律を保ち、何度もオーバーラップを見せた。88分にコンスタンティノス・ツィミカスと交代した。

ジェレミー・ジャケ：7／10

若いDFは堅実なプレーを見せた。高い集中力を維持し、1対1で突破されることはほとんどなかった。左サイドバックが前に出た際には効果的に内側へ絞り、3バックを形成した。

広告

MF

アレクシス・マック・アリスター：7／10

古巣との対戦で、アルゼンチン人MFは中盤のリズムを作った。優れた空間認識能力によってリヴァプールがプレッシャーの中でもボールを保持できるようにし、先制点につながる一連のプレーでも重要な役割を果たした。

ライアン・フラーフェンベルフ：8／10

中盤の低い位置でまたも印象的なプレーを披露。狭いスペースでマークを外して前を向く能力を生かし、繰り返し攻撃の展開を広げた。広い範囲を動き回り、ブライトンのヤシン・アヤリとディエゴ・ゴメスを抑えた。

広告

フロリアン・ヴィルツ：7／10

ブライトンのライン間で効果的にプレーした。得点こそなかったが、その強烈なシュートがリヴァプールの先制点となるオウンゴールを誘発。賢い動きで相手DFをたびたび持ち場から引き出し、アレクサンデル・イサクとブラッドリー・バルコラが生かすスペースを作った。65分に交代した。

FW

ブラッドリー・バルコラ：8／10

縦への突破と加速力で絶えず脅威となった。21分には優れた視野を生かしてイサクのゴールをお膳立てし、2点目に重要な役割を果たした。77分に退くまで、守備で相手を追う働きも注目に値した。

広告

コーディ・ガクポ：7／10

サイドで献身的に働き、フィジカルを生かして攻撃の起点となり、周囲との連係も良かった。ブライトンの両サイドバックを押し込み、17分にパスカル・グロスのオウンゴールを誘った攻撃にも関わった。

アレクサンデル・イサク：9／10

この試合で最も際立った選手。21分に訪れた好機を正確なシュートで仕留め、リヴァプールのリードを2点に広げた。得点だけでなく、ボールを収めるプレーも中盤の選手が攻撃に加わるうえで不可欠だった。77分、スタンディングオベーションを受けて交代した。

広告

交代選手＆監督

トレイ・ニョニ：6／10

65分にヴィルツに代わって出場。年齢を感じさせない落ち着きを見せ、ボールを動かしながら守備の陣形も守った。

リオ・ングモハ：6／10

77分にバルコラに代わって投入された。ドリブルの能力を垣間見せ、リードを守り切ることにも貢献した。

広告

ルイス・クーマス：6／10

77分にイサクと交代。前線から懸命にプレスをかけ、ブライトンが終盤の反撃を試みる中でフレッシュな走力をもたらした。

コンスタンティノス・ツィミカス：採点なし

88分にケルケズに代わって出場。試合に大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

広告

アンドニ・イラオラ：8／10

戦術面の判断は的確だった。序盤はブライトンの高い最終ラインを突く布陣で臨み、2点のリードを築くと、現実的な判断で守備を引き締めた。チームの強度を維持するための交代のタイミングも良かった。