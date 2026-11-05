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ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、マリック・ヤルクイエの後半のヘディング弾で、敵地ヘタフェに1-0で勝利した。スペインでの一戦でボールを支配したブライトンは、この重要な勝利でカンファレンスリーグのリーグフェーズにおける勝ち点を7に伸ばした。

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ブライトン＆ホーヴ・アルビオンはエスタディオ・コリセウムで、欧州の舞台にふさわしい落ち着いた戦いを見せ、ヘタフェに1-0で勝利した。現体制下での戦術的な進化を印象づける一戦だった。ボール保持率は61％。粘り強く守備を固めるスペインのチームを相手に辛抱強く攻め、64分についに先制点を奪った。この勝利でリーグフェーズの勝ち点を7に伸ばし、直近のヤブロネツ戦で引き分けた後の勢いを取り戻した。

戦術面では、ブライトンの3-4-3が安定した土台となった。ヘタフェに10本のシュートを許しながらも、相手のゴール期待値（xG）をわずか0.26に抑えた。ブライトンは決定機を4度逃すなど、ゴール前での精度を欠く場面もあったが、守備の規律は見事だった。ミヒャエル・スヴォボダとパスカル・グロスを経由してボールを動かし、ヘタフェが圧力をかけようとするたびに試合の勢いを落ち着かせた。

GK・守備陣

バルト・フェルブルッヘン：8/10

オランダ人GKは90分を通じて4本のシュートをセーブし、無失点に大きく貢献した。ヘタフェの総xGは低かったものの、イバン・アソンとマルティン・サトリアーノのシュートを防ぐには集中力が必要だった。プレッシャーを受けても落ち着いてボールを配球し、ブライトンの攻撃の起点となった。

ミヒャエル・スヴォボダ：8/10

数字の上でも際立つ活躍だった。パス75本のうち69本を成功させ、後方からボールを前進させる中心的な役割を担った。中盤へのパスコースを見つけ続け、ポジショニングにも隙がなく、ヘタフェに流れの中から明確な得点機を与えなかった。

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ルイス・ダンク：7/10

キャプテンは前半45分間プレーし、いつも通りの落ち着きをもたらした。3バックを効果的に統率した後、ハーフタイムに交代。事前に計画された戦術的な変更か、コンディション管理のためだった可能性がある。空中戦を制し、最終ラインの高い位置を保った。

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オリヴィエ・ボスカリ：7/10

3バックの左で優れたバランスをもたらした。積極的にパスをカットし、ボールを保持する時間帯には中盤をサポート。ブライトンがチームに活力を加えようとした78分に、イブラヒム・オスマンと交代した。

中盤

ジョアン コスティーニャ：7/10

右ウイングバックとして、チームのために休みなく走った。守備での対応は14回、デュエルでの勝利は6回を記録し、ホアン・モヒカにとって突破しにくい相手となった。前半には長距離からのシュートでダビド・ソリアを脅かした。

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パスカル・グロス：7/10

ベテランMFは70分間、チームの中心としてプレーした。テンポをコントロールし、ブライトンが中盤を支配する原動力となった。アシストこそ記録しなかったが、サイドを変えるパスはヘタフェの守備を広げる上で重要だった。

ヤシン・アヤリ：7/10

特に遅れてペナルティーエリアへ走り込む場面で、確かな質を垣間見せた。42分にはソリアに好セーブを強い、常にパスの受け手となった。狭いスペースでも確実にボールを扱い、ブライトンが敵陣のゴールに近いエリアで主導権を保つ助けとなった。

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ジャウエン・ハジャム：6/10

左サイドで常にパスの出口となった。38分には素早い攻撃から大きなチャンスを得たが、シュートはブロックされた。クロスの精度にはばらつきがあったものの、そのスピードによってキコ・フェメニアに試合の大半で守備を意識させた。

攻撃陣

マリック・ヤルクイエ：9/10

決勝点を決めた。ピッチ上で最も危険な選手だったヤルクイエは、64分に質の高いヘディングでゴールネットを揺らした。得点以外でもライン間のスペースに立ち続けてヘタフェのセンターバックを悩ませ、ブライトンに必要な縦方向への推進力をもたらした。

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ジャック・ヒンシェルウッド：7/10

普段より前方の役割でプレーし、戦術的な柔軟性を示した。ヘタフェの最終ラインに懸命にプレッシャーをかけ、後半終盤の長距離からのシュートを含め、ゴールも数度狙った。前線からの守備への貢献は不可欠だった。

ジョルジニオ・リュテール：6/10

フランス人FWにとって、フィニッシュの面ではもどかしい夜となった。チーム最多の3本のシュートを放ったが、いずれも枠を捉えられず、70分には大きなチャンスを逃した。それでも、ボールを収めるプレーと相手DFを引きつける動きが、ヤルクイエの生きるスペースを生み出した。

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交代選手・監督

ルカ・ヴシュコヴィッチ：7/10

ハーフタイムにダンクに代わって投入された若手は、違和感なくプレーした。空中戦で強さを見せ、57分には自らのヘディングで相手GKにセーブを強いた。

ディエゴ・ゴメス：6/10

運動量を補うため、70分にグロスと交代。規律あるポジショニングで、終盤にリードを守り切る助けとなった。

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マキシム・デ・カイペル：6/10

残り20分でハジャムに代わって出場。ヘタフェがペナルティーエリア内へのクロスを増やす中、左サイドの守備をより安定させた。

イブラヒム・オスマン：5/10

79分、わずか5メートルの距離からリードを2点に広げる絶好機を得たが、シュートを枠に飛ばせなかった。ヘタフェにとっては救いとなった。

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マット・オライリー：評価なし

89分に投入され、時間を使って試合を終わらせる役割を担った。

ファビアン・ヒュルツェラー監督：8/10

戦術的な布陣は的確だった。3バックを採用してヘタフェの攻撃陣を封じる一方、自チームにはボールを完全に支配させた。交代も先手を打つもので、後半に試合の強度が上がってもチームの陣形を崩さなかった。