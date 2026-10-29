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ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、イタリア2部リーグへの期限付き移籍で今季好スタートを切ったユヴェントス所属の新鋭アタッカー、アディン・リチナを注視している。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトンは、このドイツ人の10代選手への今冬の接触を検討する中、ブンデスリーガのRBライプツィヒや国内のライバルクラブとの厳しい争奪戦に直面している。

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ブライトン、ドイツの若手有望株を狙う

『TEAMtalk』によると、ブライトンとライプツィヒは、基礎データと試合でのプレーを綿密に追った末、19歳のドイツ年代別代表選手を獲得候補リストに加えた。現在はセリエBのクレモネーゼに期限付き移籍し、右サイドや攻撃的MFとしてプレーするこの若手選手は、すでに2ゴール1アシストを記録している。名前の明かされていないプレミアリーグの2クラブも、獲得に「非常に強い関心」を示している。

フリーで獲得した選手の売却益

バイエルン・ミュンヘンの下部組織で育ち、2026年2月にフリーでトリノへ移ったリチナは、2029年までユヴェントスとの契約を結んでいる。

ユヴェントスは移籍金を支払わずに獲得したため、バイエルンが契約に売却益の30％を受け取る条項を盛り込んでいるとはいえ、この10代の選手を売却すれば、会計上は売却収入が利益となる。

この条項も影響し、同選手の評価額は夏以降、約1000万ユーロまで急速に上昇した。ヒュルツェラー監督の下で若手を育成する実績ある方針を続けるブライトンとライプツィヒは、冬の移籍について、ユヴェントスが交渉に応じれば実現可能とみている。

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期限付き移籍からの呼び戻しが冬の移籍の障害に

正式なオファーはまだ出されていないものの、イングランドとドイツからの関心が高まる中、ユヴェントスの首脳陣はこの若手選手の当面の将来をどうするか、近く判断を迫られる。

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1月の完全移籍を認めるには、クレモネーゼへのシーズン終了までの期限付き移籍を早期に打ち切る必要がある。クラブ首脳陣は、成長をさらに見極めるため、セリエBでシーズンを終えさせることを選ぶかもしれない。

それでも、情報筋によると、リチナ本人はプレミアリーグで自分の力を試すことに意欲を示している。

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昇格争いがユヴェントスの判断を左右

今のところ、リチナはクレモネーゼのセリエA復帰に向けた継続的な挑戦を支えることに全力を注いでいる。今後数週間のプレー次第で、新年に冬の移籍市場が開いた際、イングランドとドイツの獲得候補クラブが関心を具体化するかどうかが決まる。一方、このまま急成長を続ければ、ユヴェントスが来夏に同選手をトップチームへ組み込む可能性もある。