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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、マイケル・キャリックがオールド・トラッフォードで苦戦するなか、マンチェスター・ユナイテッドの監督就任をめぐる憶測をきっぱりと否定した。ドイツ人指揮官は、現在のプロジェクトに全力を注いでおり、ブライトンで築いた強固な基盤を手放すつもりはないと強調している。

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ヒュルツェラー、ブライトンでのプロジェクトに集中

マンチェスター・ユナイテッドの監督職を巡る憶測が高まるなか、ヒュルツェラーはブライトンに尽くす姿勢を公の場で改めて示した。ドイツ人指揮官にはマンチェスター・ユナイテッドから関心が寄せられている。その背景には、不振を受けて現監督キャリックへの重圧が増していることがある。マンチェスター・ユナイテッドはキャリックに代わる選択肢を模索していると報じられている。キャリックは直近7試合で勝利がない。しかし、ヒュルツェラーは現在のクラブに尽くす姿勢を崩していない。

ブライトンの指揮官は5月に新たな長期契約を結び、2029年までクラブにとどまることになった。この長期契約により、退任する場合には多額の補償金が必要となる。

オールド・トラッフォード行きの噂を否定

ヒュルツェラーは金曜日、報道陣に対し、周囲の噂に気を取られることはないと明言。現在の職務では過密日程に対応しなければならないと強調した。

「ここでの仕事に全力で集中している。3日ごとに試合があるので、そうした噂について考える時間はない」とヒュルツェラーは記者会見で語った。

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また、ユナイテッドを率いるマイケル・キャリックを支持する言葉も口にした。「マイケル・キャリックと、彼が昨季マンチェスター・ユナイテッドで果たした仕事をとても尊敬している。彼は素晴らしい人間で、素晴らしい人格の持ち主だ。本当に尊敬している。これ以上、話すことはない」

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チームとの強い絆を築く

ヒュルツェラーは、自らが築いてきた環境への強い愛着を示した。近年、選手たちやコーチングスタッフと築いた強い関係を強調している。

「ここにいられることを本当に光栄に思う」とヒュルツェラーは続けた。「私はこの歩みの一員だ。夜眠りにつくときも、私たちの歩みはまだ終わっていないと感じる。いつも強調しているが、私は現状に100％満足しているわけでも、喜んでいるわけでもない。まだ改善すべき点がある。

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「これは人と人との関わりが中心となる仕事だ。プレッシャーの大きいこの仕事で、そうした人間関係を築けていることを当たり前だとは思わないし、簡単に手放すつもりもない」

リヴァプールへの厳しい遠征

ブライトンは国内で素晴らしいシーズンを送り、現在プレミアリーグで3位につけている。開幕から7試合で勝ち点16を獲得。アーセナルに快勝し、カラバオカップではマンチェスター・ユナイテッドを下した。

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しかし、ヒュルツェラーはヨーロッパカンファレンスリーグのヤブロネツ戦で不満の残る0-0の引き分けに終わったチームに、力強い反応を求めるだろう。チームは厳しいアウェー戦に備えなければならない。ブライトンは今週末、アンフィールドで5位のリヴァプールと対戦する。一方、キャリック率いるユナイテッドは日曜日にボーンマスと対戦する。