マンチェスター・ユナイテッドは水曜夜、カラバオカップで痛恨の敗退を喫した。本拠地であっという間に2-0とリードを奪いながら、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンに劇的な逆転を許し、2-3で敗れた。

大幅にメンバーを入れ替えたマンチェスター・ユナイテッドは立ち上がりから飛ばし、わずか8分で先制した。19歳のシェイ・レイシーがボックス内でユーリ・ティーレマンスからボールを受けると、シュートコースを作り出し、見事にニアへ流し込んで1-0とした。

ホームチームの勢いはそれで止まらず、ほどなくして2点目も生まれた。ブライトンの軽率なボールロストからマーカス・ラッシュフォードが加速。最初のシュートは一度防がれたものの、こぼれ球に詰めたメイソン・マウントのリバウンドは止めようがなかった。

その後、ユナイテッドはややペースを落とし、それがカップ戦用GKカール・ダーロウのゴール前でいくつかの危険な場面を招いた。オリヴィエ・ボスカリのミドルシュートはわずかにクロスバーの上を越え、マリック・ヤルクイエは鋭いカウンターからわずかに枠を外し、パスカル・グロスも至近距離から少し高く外した。

それでもシーガルズは前半のうちに試合へ戻ってきた。ロングボールへの対応でエイデン・ヘブンが判断を完全に誤り、さらにダーロウがゴールを飛び出すことを拒んだことで、ボールはチャラランポス・コストゥラスのもとへ。ギリシャ人FWは難しい角度に追い込まれながらも、しっかりとゴールへ押し込んで2-1とした。

後半に入ると、ユナイテッドは完全に崩れた。自陣でのボールロストからグロスに2-2を決められると、それだけでは終わらず、ほどなくして2-3にもされた。マキシム・デ・カイペルが絶好の位置に入り、至近距離からブライトンを逆転へ導いた。アウェーチームによる劇的なカムバックとなり、オールド・トラッフォードのスタンドからはブーイングが飛んだ。

マイケル・キャリックは嫌な流れを察し、ブルーノ・フェルナンデスを投入した。ユナイテッドは圧力を強め、ラッシュフォードに決定機も訪れたが、ジェイソン・スティールとの1対1を決め切れなかった。こうしてブライトンがオールド・トラッフォードで勝利を収めた。