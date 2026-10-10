このFWは金曜夜、エスパニョールがマラガの本拠地で1－1で引き分けた一戦で、今季初ゴールを決めた際のセレブレーションによってホームファンを大いに挑発。試合後にはひどい侮辱も浴びせられた。ラ・ロサレダでは、試合終了後にこの件が大きな話題となった。

発端は13分の場面だった。サラゴサは2人の相手を鮮やかにかわし、見事にニアへ決めた。その後、よりによってマラガのゴール裏の前で感情を爆発させて喜びを表現した。明らかにサポーターにとっては到底受け入れ難い行為だった。というのも、サラゴサはマラガ生まれだからだ。

ファンは彼に対し、一部でひどい侮辱を浴びせた。さらに一線を越えたのは、その後にサラゴサがピッチ上で相手選手とやり合った際、スタンドからはっきりと「ブライアン、死ね」と叫ぶ声が上がった時だった。

数年前、マラガがトライアル参加にもかかわらずサラゴサとの契約を見送っていたことから、ファンは彼のセレブレーションにクラブへのメッセージが込められていると受け取ったのかもしれない。だが25歳の本人は、DAZNでそれを否定した。「観客へのメッセージではなかった。クラブには敬意を持っている。でも、僕はここでプレーしたことが一度もないし、長い間ゴールも決めていなかった。だからゴールを決めたなら祝うよ」。このセレブレーションは妻と息子に向けたものだったという。もし誰かがそれで侮辱されたと感じたなら、「謝罪します」とFWは話した。一方で、ファンのチャントについては「間違いだった」と指摘している。

そもそも自分はマラガをリスペクトしているという。「自分の街のクラブだからだ。でも、ゴールを決めたのなら、なぜ喜んではいけないんだ？ なぜ僕に怒るのか理解できない」。結局のところ、「何も悪いことはしていない」というのが本人の考えだ。

ただ、かつてマラガから断られたことを完全に忘れていたわけではなかった。「ここでプレーすることもできた。でも彼らは一度も僕を望まなかった。彼らは間違っていた」

故郷でのサラゴサの夜を曇らせたのは、ファンの不満の声だけではなかった。マラガに終盤で同点弾を許したこともそうだ。後半アディショナルタイム3分、アドリアン・ニーニョがサラゴサのゴールを帳消しにした。「ひどいよ、本当にひどい」とサラゴサは振り返った。「ほとんど最後の最後のプレーで失点したから、ものすごく後味の悪い形で帰ることになる」。エスパニョールは現在11位、マラガは最下位から2番目につけている。

ブライアン・サラゴサとバイエルンの契約はいつまで？

サラゴサは昨夏からバイエルンからエスパニョールへレンタル移籍している。ミュンヘンでは2024年1月の移籍後、定位置をつかむことができなかった。FCBでの公式戦出場はわずか7試合にとどまっている。クラブは直近の移籍市場で完全移籍での引き取り手を見つけられなかったため、サラゴサは引き続きゼーベナー通りのクラブと2029年までの契約を結んでいる。

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2024年夏以降、彼は継続してレンタルに出されており、オサスナ、ビーゴ、そしてローマへ渡った。現在のエスパニョールとの契約には、一定の条件下で発動する買い取り義務が盛り込まれている。

先週、彼はAsの取材で、FCBへの移籍を「決して後悔しない」とあらためて明言した。そこで成功できなかった理由には「多くの要因」があったという。彼はこう説明している。「僕は20歳でFCバイエルンに移籍した。世界最高のクラブの一つ、あるいは世界最高のクラブかもしれない。自分のポジションには、当時僕にとって世界最高だったムシアラがいて、さらにサネ、ニャブリ、コマンもいた。まだ1000人でも名前を挙げられるよ」

さらにこう続けた。「僕は2部から来たばかりで、1部ではまだ10試合しかプレーしていなかった。そこにFCバイエルンからの話が来た。簡単なことじゃない。言葉も、気候も、食事も、居心地のいい場所を離れることもね。自分が成功できなかったのは、サッカーのレベルの問題だったとは思わない。原因は環境面にあったと思う。自分のキャリアにおいて非常に大きな一歩だったし、その時の僕はまだその準備ができていなかった」