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ブライアン・エンベウモは、マンチェスター・ユナイテッドがスタンフォード・ブリッジでチェルシーに敗れ、後半に悔しい失速を見せたものの、この試合から確かな収穫を得られると強調した。FWのエンベウモは、リサンドロ・マルティネスの痛恨の退場を受けた後も見られたチームの結束力と、マイケル・キャリック体制下で高まった攻撃への意識を称賛した。

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マンチェスター・ユナイテッド、スタンフォード・ブリッジで敗戦

マンチェスター・ユナイテッドのFWエンベウモが、スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦の敗北を受け、強い悔しさを口にした。アウェーのマンチェスター・ユナイテッドは好調な立ち上がりを見せ、ほぼ主導権を握った前半にはアマド・ディアロとエンベウモが好機を迎えた。しかし、後半開始からほどなくして、試合の流れはカリック率いるチームから完全に離れた。

50分にモーガン・ロジャーズが先制点を挙げると、コール・パーマーがPKを決め、チェルシーのリードはすぐに2点に広がった。そのPKの少し前には、マルティネスがウェズレイ・フォファナへの遅れたファウルで2枚目のイエローカードを受けていた。この痛手となる退場により、アウェーのマンチェスター・ユナイテッドは極めて厳しい状況に追い込まれた。

エンベウモ、チームの姿勢と結束を称賛

非常に悔しい結果となったものの、エンベウモはチームメイトが示した前向きな姿勢をすぐに強調した。チーム全員が固く結束し、国内での状況を好転させることに集中していると語った。

「今日は本当に悔しい」とエンベウモはMUTVに語った。「今日は堅実な試合ができたと思う。特に前半は良かった。姿勢も運動量も、すべて良かった。勝利は必ずついてくると思う」

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「全員がつながっていたと感じる。ミスをした選手がいても、僕たちはその選手を支えた。誰かが良いプレーをしたときも、そこから何かを得ようと全員が一緒になっていた」

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結果は伴わずも、攻撃のリズムに手応え

マンチェスター・ユナイテッドはここ数試合、決定機をつくるのに大いに苦しんでいた。それだけに、前半のパフォーマンスは歓迎すべき変化だった。エンベウモは、退場によって試合の流れが完全に変わるまでは、チームが確かな攻撃の脅威を示していたと指摘した。

「僕たちは今も全員を信頼している。1人少なくなり、最後には悔しさも残った」とエンベウモは説明した。「でも、今日はチームとしてできることをすべてやったと思う。今日はチャンスをいくつか逃しただけかもしれない。試合の早い段階でリードを奪うこともできたはずだが、そこはこの試合から得られる前向きな材料だ」

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「今日はチームの形がかなり良かったし、先ほど言ったように姿勢も良かった。ここ2試合はチャンスが少なかったが、今日は良いチャンスをつくれた。だから、今後数日間も前向きに考えられる」

重要な次戦を見据えて

過密で身体的負担の大きい日程を乗り切るため、カリックはトップチームの選手たちを早急に立て直さなければならない。ただ、マンチェスター・ユナイテッドは痛手となった退場により、マルティネスを欠いた状態で戦うことになる。

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この大敗でシーズンの勢いを長期にわたって失わないためにも、チームは早急に立ち直る必要がある。マンチェスター・ユナイテッドは、次に控えるローマ、アストン・ヴィラとの重要な2試合に目を向ける。