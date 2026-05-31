ブライアン・ブロベイ：「ケネス・テイラーは嬉しそうじゃなかったけど、私の言いたいことは分かってくれたよ、ハハ」

ブライアン・ブロッベイは『アルゲメン・ダグブラッド』のインタビューで、サンダーランドでのデビューシーズンを振り返った。元アヤックスFWは、オランダ・エールディヴィジとプレミアリーグには大きなレベル差があると語る。

プレミアリーグ最終戦のチェルシー戦（2-1で勝利）から1週間後、彼は「自分の力を示すのは嬉しいが、とても厳しい」と認める。「ここでは誰もが強く、賢い。だから毎試合、全力を出さなければならない。ウォルヴァーハンプトンやバーンリーでのアウェイ戦でも同じだ。毎週、気を抜くことはできない。」

今季は7得点を挙げた。「もっと取れたかもしれないが、自分のキャリアを思えば成長できた。来季は2桁が目標」と意気込む。中でも忘れられない1点がある。

11月のアーセナル戦では1-2で敗れかけていたが、ロスタイムにアクロバティックな同点弾をマーク。「あのゴールは大きな自信になった。このレベルで通用すると実感した」と振り返る。

最も印象的なゴールはトッテナム戦だと語る。「エンツォ・ル・フェーとの素晴らしい連携だった。彼は僕の新しいケネス・テイラーだ。本人も笑ってくれたよ」

3月のニューカッスル戦でもロスタイムに決勝点。街中が熱狂するダービーで勝てたことは忘れられない。「このゴールが最も重要だった。サポーターも僕も感じた。この試合が街やファンにとってどれほど大きいかを。彼らの喜びは一生忘れない。」

昨年アヤックスを離れプレミアに移籍したことを、一瞬も後悔していない。「最高だ。プレミアは夢のような舞台。世界最大のリーグで力を示せれば…」