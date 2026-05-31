ブライアン・ブロビーは「新たなケネス・テイラー」と称賛し、本人に笑いながら伝えた。

ブライアン・ブロッベイは『アルゲメン・ダグブラッド』の取材に、サンダーランドでのデビューシーズンを振り返った。元アヤックスFWは、オランダ・エールディヴィジとプレミアリーグには大きなレベル差があると語る。

プレミアリーグ最終戦のチェルシー戦（2-1で勝利）から1週間後、彼はこう語った。「自分の力を示すのは嬉しいが、とても厳しい。どの選手も強く、賢い。だから毎試合全力で戦わなければならない。ウォルヴァーハンプトンやバーンリーでのアウェイ戦でも同じだ。毎週が勝負だ。」

今季は7得点を挙げた。「もっと決められたかもしれないが、自分のキャリアを思えば成長できた。来季は2桁が目標」と語る。忘れられない1点がある。

11月のアーセナル戦では1-2で敗れそうになったが、ロスタイムにアクロバティックな同点弾を記録。「あのゴールは大きな自信になった。このレベルで通用すると実感した」と振り返る。

最も印象的なゴールはトッテナム戦だと語る。「エンツォ・ル・フェーとの素晴らしい連携だった。彼は僕の新しいケネス・テイラーだ。本人も笑ってくれたよ」

3月のニューカッスル戦でもロスタイムに決勝点。街中が熱狂するダービーで勝てたことは忘れられない。「この試合の重みを肌で感じた。あの歓喜は一生忘れない」

昨年アヤックスを離れプレミアリーグに移籍したことを、彼は一瞬も後悔していない。「最高だ。プレミアリーグは夢のような舞台で、世界最大のリーグで自分の力を示したい」