マンチェスター・ユナイテッドがブライアン・ブロビーを有力な補強候補として注視している。移籍ジャーナリストのグレアム・ベイリーによれば、イングランドの名門は新シーズンで好スタートを切ったサンダーランドのストライカー獲得に向け、1月の動きを検討しているという。

ブロビーは2025年夏からサンダーランドでプレーしており、同クラブは当時、アヤックスから獲得するために2000万ユーロを支払った。24歳のアタッカーは加入初年度に重要な戦力へと成長し、クラブとは2029年半ばまで契約を残している。

また、2026年ワールドカップでもブロビーはTEAMtalkによれば大きなインパクトを残した。オランダ代表の同選手は4試合で3ゴールを記録し、その後プレミアリーグの複数クラブとの関心が報じられた。

マンチェスター・ユナイテッドは、以前からブロビーを追っているクラブの一つだ。トッテナム・ホットスパー、チェルシー、アストン・ヴィラも関心を示すクラブとして名前が挙がっているが、サンダーランドは昨夏の時点ですでに、このストライカーの放出は議題に上らないとの判断を下していた。

マンチェスターからの関心は今も続いている。ベイリーによれば、ユナイテッドは1月に新たなストライカーの獲得に動く可能性があり、ブロビーはその候補の一人だという。また、ボルシア・ドルトムントのセルー・ギラシもリストに含まれているとされる。

さらにブロビーは今月、自身の実力をあらためて示した。マンチェスター・シティ戦ではエティハド・スタジアムでハットトリックを達成したものの、サンダーランドは最終的に3-5で敗れた。

それでも、冬のオールド・トラッフォード行きが実現する可能性は極めて低そうだ。報道によると、サンダーランドはブロビーを約5000万ポンド、ユーロ換算で5800万ユーロと評価しており、シーズン途中で売却する意向はまったくないという。