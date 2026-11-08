サンダーランドは日曜日、チェルシーを下して貴重な勝利を挙げた。レジス・ル・ブリ監督率いるチームは、ブライアン・ブロビーが獲得したPKをエンゾ・ル・フェが決め、スタジアム・オブ・ライトで1-0の勝利。マンチェスター・ユナイテッドを抜き、プレミアリーグ18位に浮上した。チェルシーは暫定5位につけている。

サンダーランドでは、オランダ代表のロビン・ルーフスとブロビーがともに先発した。一方、チェルシーのヨレル・ハトは予想どおり欠場。背中に問題を抱えるDFは当面プレーできない見込みだが、シャビ・アロンソ監督は今週、元アヤックスの同選手をいつまで起用できないかは予測できないと話していた。

試合はサンダーランドにとって厳しい出だしとなった。キャプテンのグラニト・ジャカが開始数分で座り込み、ジュール・アホカと交代。代わって入ったアホカは、モイセス・カイセド、ジョーダン・ヘンダーソン、ロメオ・ラヴィアからなるチェルシーの中盤を相手に、前半素晴らしいプレーを見せた。

ブロビーも前半に好プレーを見せ、チームの決勝点につながるPKを獲得した。フィジカルの強いオランダ代表FWはレヴィ・コルウィルに執拗につかまれて倒される。与えられたPKをル・フェが決め、サンダーランドが1-0とした。

チェルシーは前半の出来が悪く、攻撃でもほとんど何もできなかった。モーガン・ロジャースのヘディングがあった程度で、ブルーズはリードを許したままハーフタイムを迎えた。アロンソ監督は前半開始時にDFコルウィルを下げ、FWエステヴァンを投入した。

チェルシーは後半も低調なプレーに終始した。サンダーランドは後半の大半で優勢を保ったものの、戦い方を決めかねている様子も見せた。最終的にル・ブリ監督のチームはカウンターを狙う戦術を選んだ。

そのカウンターの一つは追加点につながってもおかしくなかったが、ル・フェのシュートをチェルシーGKマイク・ペンダースが防いだ。その直後、ジオバニーにチェルシー最大のチャンスが訪れる。トーマス・ムニエの体に当たったシュートは、ルーフスの守るゴールをわずかに外れた。

終盤にはエマヌエル・エメガがプレミアリーグデビューを果たし、ペナルティーエリアのすぐ外でファウルを誘った。続くフリーキックからダニー・ウェルベックが同点弾の好機を迎えたが、ヘディングシュートはルーフスの守るゴールを越え、本人も悔しさをあらわにした。