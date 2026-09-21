ブライアン・ブロビーがマンチェスター・シティ戦でハットトリック、英メディアは称賛の言葉を並べ立てている

ブライアン・ブロビーは好感触を胸にゼイストへ向かう。サンダーランドのストライカーはマンチェスター・シティ戦（5-3）でハットトリックを達成し、イングランドメディアから称賛を集めた。

「ハットトリックの英雄。3点はいずれも至近距離からのゴールだったが、このオランダ人は試合球を持ち帰れても、勝ち点なしに終わったことには大いに悔しがるだろう」と、BBC Sportは記した。英国放送局は彼のパフォーマンスに10点を与えた。

The Guardianは、敗戦にもかかわらず、屈強なストライカーとエンゾ・ル・フェーをサンダーランドの攻撃面での傑出した存在と評した。特にブロビーの1点目が取り上げられている。「ル・フェーは寸分の狂いもないパスをブロビーに通し、なぜ彼が際立った存在だったのかを示した。ストライカーの最初のトラップは賢く、その後、前に出てきたジャンルイジ・ドンナルンマを右足アウトサイドでかわした」

Sky Sportsは、24歳アタッカーの優れたスタッツを強調している。「彼は今週末、プレミアリーグのどのチームよりも高い期待得点値を個人で記録した。例外は自分のチームだけだった」。また同メディアは、ブロビーがプレミアリーグでハットトリックを決めながら敗戦を喫した6人目の選手になったとも記している。

「ハットトリックの英雄ブロビーは、シティに十分な考える材料を与えた」と、The Athleticは見出しを打った。「ブロビーのハットトリックは、この試合における彼の影響力の半分しか物語っていない。彼はチームメートが作り出した攻撃を仕留めるため、常に正しい位置にいたが、彼の貢献はそれだけにとどまらなかった。試合を通してシティに大きな問題をもたらした」

またブロビーは、マンチェスター・シティのDFルベン・ディアスを明らかに苦しめたと、この権威あるスポーツメディアは伝えている。「彼はいつものように、序盤からブロビーに対して激しく行こうとした。だが2度にわたって、あっさりとはじき返された。それでこの試合の残り時間に向けた流れが決まった」

最後に、The Telegraphは、このオランダ人がほとんど止められなかったと評した。「ブロビーは1時間を前にしてハットトリックを完成させた。その午後の彼は長い時間、ほとんど止めようがなかった。その後、シティは場面によってはうまく難を逃れた」