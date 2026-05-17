サンダーランドは日曜の試合で欧州カップ戦出場圏内をキープした。ブライアン・ブロッビーのゴールで勝ち点3を得たうえ、ライバルたちはポイントを落とし、順位を上げた。

レギス・ル・ブリス監督率いるチームは、ヨーロッパリーグ出場権へ望みを繋ぐため、リヴァプールでライバル・エヴァートンと対戦。前半終了間際、メルリン・レールのミドルシュートがコースを変え、先制を許した（1–0）。

しかし後半に入ると流れが変わる。59分、ブロビーがマークのターコウスキーを振り切り同点弾。1-1。

その後、ルーフスとヘルトゥイダを投入したチームは勢いづき、ル・フェとイシドールのゴールで逆転。

ブライトン対ブレントフォード

ブレントフォードはホームでクリスタル・パレスと引き分けた。序盤にイスマイラ・サールのPKで先制されたが、ハーフタイム直前にダンゴ・ワッタラが同点弾を奪った。

しかし52分、アダム・ウォートンに再び勝ち越された。それでも終了間際、セップ・ファン・デン・ベルグのクロスからウアッタラが2点目を決め、2－2の引き分けに持ち込んだ。

ブライトンは欧州カップ戦出場権を争う中で痛手を負った。試合終了間際、先発したファン・ヘッケのバックパスが短くなり、フェルブルッゲンが処理しきれなかった。これをカルバート＝ルーウィンが奪って90+6分に決勝点。

このセンターバックは、オランダ代表チームメイトのフェルブルッゲンへ短いバックパスを出し、90分+6秒にドミニク・カルバート＝ルーウィンにボールを拾われ、1-0の決勝点を許した。

この結果、欧州カップ戦出場権を争う戦いはさらに混沌とした。





順位 チーム 試合数 勝ち点 6（ヨーロッパリーグ） AFCボーンマス 36 55 7（ヨーロッパリーグ） ブライトン 37 53 8（カンファレンスリーグ・プレーオフ） ブレントフォード 37 52 9 サンダーランド 37 51 10 チェルシー 36 49

* 欧州カップ戦出場権はアストン・ヴィラの欧州での成績次第です。同クラブがヨーロッパリーグで優勝すれば、追加枠が1つ生まれる可能性があります。