ブライアン・ブロッベイの笑顔が、バイエルン・ミュンヘンへの大型移籍の行方をすべて物語っている

先週、英紙『インディペンデント』は、ブライアン・ブロッベイがバイエルン・ミュンヘンから強い関心を寄せられていると報じた。オランダ代表10試合出場の実績を持つ彼は、Viaplayのインタビューでその噂を問われた。

「ビッグクラブからオファーがあればいつでも嬉しいけど、僕は何も聞いていないよ」とブロッベイは笑った。「だから、どうかな」

インタビュアーのコーエン・ウェイランドが、RBライプツィヒでの苦い経験を挙げ、再びドイツへ行く可能性を聞くと、ブロベイは「分からない」とだけ答え、沈黙した。

移籍の噂は聞いていない。今はイングランドで居場所を見つけている。「到着時はすべてが新鮮で、コンディションも万全ではなかった。アヤックスでは出場機会が少なかったからだ。途中出場やトレーニングでまず体調を整える必要があった」

「その過程で成長でき、ピッチ上でも成熟したプレーができるようになった」と語るブロッベイは、最近ティエリ・アンリから賛辞を受けた。「もちろん嬉しい。そんなレジェンドに認められると、正しい道を歩んでいると実感できる」

今はシーズン終盤に集中すると語り、その先にはオランダ代表としてのワールドカップも控える。通常、彼はロナルド・クーマン監督の下で代表に選ばれている。

ただし、正ストライカーの座については「どの選手も夢見るもの。まずは今シーズンをしっかり終えてから考えたい」と語った。