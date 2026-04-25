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Siep Engelen

翻訳者：

ブライアン・ブロッベイの笑顔が、バイエルン・ミュンヘンへの大型移籍の行方をすべて物語っている

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ブライアン・ブロビー

先週、英紙『インディペンデント』は、ブライアン・ブロッベイがバイエルン・ミュンヘンから強い関心を寄せられていると報じた。オランダ代表10試合出場の実績を持つ彼は、Viaplayのインタビューでその噂を問われた。 

「ビッグクラブからオファーがあればいつでも嬉しいけど、僕は何も聞いていないよ」とブロッベイは笑った。「だから、どうかな」 

インタビュアーのコーエン・ウェイランドが、RBライプツィヒでの苦い経験を挙げ、再びドイツへ行く可能性を聞くと、ブロベイは「分からない」とだけ答え、沈黙した。 

移籍の噂は聞いていない。今はイングランドで居場所を見つけている。「到着時はすべてが新鮮で、コンディションも万全ではなかった。アヤックスでは出場機会が少なかったからだ。途中出場やトレーニングでまず体調を整える必要があった」

「その過程で成長でき、ピッチ上でも成熟したプレーができるようになった」と語るブロッベイは、最近ティエリ・アンリから賛辞を受けた。「もちろん嬉しい。そんなレジェンドに認められると、正しい道を歩んでいると実感できる」 

今はシーズン終盤に集中すると語り、その先にはオランダ代表としてのワールドカップも控える。通常、彼はロナルド・クーマン監督の下で代表に選ばれている。 

ただし、正ストライカーの座については「どの選手も夢見るもの。まずは今シーズンをしっかり終えてから考えたい」と語った。

@viaplaysportnl

Zie jij Brobbey als spits van Bayern? 👀🇩🇪 #brobbey #sunderland #bayernmünchen

♬ origineel geluid - Viaplay Sport Nederland
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