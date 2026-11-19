共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・シティがファイナンシャル・フェアプレー（FFP）違反への制裁でプレミアリーグから降格した場合、スター選手はチャンピオンシップでプレーするために残るのか。ディートマー・ハマンが『GOAL』の問いに答えた。イタリアの名門ユヴェントスは、誰もが知る選手を全員手放す必要はないと示している。

広告

スター選手がユヴェントスに残留

ユヴェントスは、 八百長を巡るカルチョポリ事件に巻き込まれた 後、セリエAの優勝タイトルを2つ剥奪され、セリエBに降格した。トリノを本拠地とする名門との別れを選んだ主力も複数おり、その中には独特の存在感を放つスウェーデン人ストライカー、ズラタン・イブラヒモビッチもいた。

しかし、クラブのレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロは、ワールドカップ優勝を経験した名GKジャンルイジ・ブッフォンとともに残留を決めた。バロンドール受賞者のパベル・ネドベドも残り、フランス人FWダビド・トレゼゲ、クラブを長年支えたクラウディオ・マルキソとジョルジョ・キエッリーニも残留した。

現在、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティはFFP規定違反を問われており、 114件の有罪判決がクラブに重くのしかかっている 。勝ち点を剥奪され、 プレミアリーグからの降格が確実になる 可能性も指摘されている。

主力選手はマンチェスター・シティに残るのか

制裁が科されれば、2027年夏には主力選手の大量流出が予想される。それでも、著名な選手の何人かはEFLでの1年間のプレーを受け入れるかもしれない。その可能性について、ロットランド・ライブカジノとの提携で取材に応じた元マンチェスター・シティMFのディートマー・ハマンは、『GOAL』にこう語った。「降格すれば、当然、財政状況を見直さなければならない。補強禁止処分を受けるかもしれないからだ。ただ、もちろん選手は必要なので、ある程度の猶予を与える必要もある」

広告 広告

「何人かの選手が残る展開はあり得ると思う。だが、どうやってファイナンシャル・フェアプレーを守るのか。週給10万、20万、あるいは25万ポンドの選手たちがいるし、彼らがチャンピオンシップでそれより低い額を受け入れることはないだろう」

Related Topics

次の試合 MCI プレミアリーグ 07:30 FUL 視聴する

「どうするのだろうと思う。罰金を科され、降格することになれば、プレミアリーグかEFLは財政状況を非常に厳しく調べるはずだ。週給20万ポンドの選手が3人、4人、5人とチャンピオンシップでプレーする姿を想像できるだろうか。私にはよく分からない」

チャンピオンシップで得られるチャンス

実績ある選手の一部はエティハドに残る可能性が高い一方、 ほかの選手が退団すれば 、マンチェスター・シティでは別の選手が台頭し、実力を証明するための枠が空く。

広告

10代の 逸材キャバン・サリバンも、その一人かもしれない 。2027年秋に18歳になると、イングランドへ渡る予定だからだ。元アメリカ代表のブラッド・フリーデルは、現在フィラデルフィア・ユニオンに所属するこの有望株に、イングランドのサッカー界で存在感を示す思いがけない機会が訪れる可能性について、『GOAL』に語った。「彼はまだ世界のトップリーグで1秒もプレーしていない。少し先の話をして、仮に勝ち点剥奪によって降格したとしよう。チャンピオンシップでプレーすることは、彼らにとって大いにプラスかもしれない。彼がすぐにプレーする機会を得られるクラブに加わることになるかもしれないからだ」

「もし降格したら、歴史を振り返るといい。おそらく最も参考になる過去の例はユヴェントスだ。ユヴェントスでは象徴的な選手が何人か残ったが、クラブ内にも多くの変化があった」

広告

「だから彼にとっては、とても良いことかもしれない。加入して、実際にプレーするチャンスを得られる可能性があるからだ。選手たちは皆、状況を見守るしかないと思う。ただ、制裁が自身のキャリアに影響するようになるまでは、彼らにとって現実的な問題にはならない」

マンチェスター・シティ、最終判断と制裁を待つ

長期化するFFP問題を通じて 一貫して無実を主張してきた マンチェスター・シティは、これまでに下された判断に対して異議を申し立てている。最終判断は2027年初めに出る見通しで、その時点で誰もが自身の置かれた状況を把握できるだろう。

広告

別の処分が科され、 イングランドのトップリーグからの降格を免れる 可能性もある。一方で、エンツォ・マレスカ監督とクラブ首脳陣が2027-28シーズンの昇格を目指す計画をまとめるため、急いで準備を進めなければならなくなるかもしれない。