ブケティーノが物議を醸す：ファンの怒りにもかかわらず、FIFAの判断は正しかった

米国代表のマウリシオ・ブケティーノ監督は、オーストラリアを2-0で下し2026年W杯ベスト32進出を決めた試合後、「不屈の精神が勝因だ」と語った。米国代表は約100年ぶりの2連勝。

シアトルのスタジアムで行われた試合後の会見で、ブケティーノ監督は「我々の決意が勝利をもたらした。ペペとバログンのプレスで相手をロングボールに追い込んだ」と語った。

アルゼンチン人監督は、パラグアイ戦の4-3-3から3-5-2への変更は哲学的な攻撃戦略に基づくものだと説明した。 「2トップと3バックで三角形を作り、ボールを素早く動かし、ポジションを入れ替えやすくした。選手に自由を与え、相手に立ち直る隙を与えなかった」

さらに「最終ラインが後ろから試合をコントロールできるようにしたかった。序盤のハイプレスは、選手たちに求めた姿勢だ」と語った。

大会での戦いについて監督は「信念を持ち続け、日々道を切り拓く。良いパフォーマンスと勝利がすべてを容易にする」と語った。

第3戦のトルコ戦の先発については明言を避け、「まだ早い。誰が出てもおかしくない。勝って夢を叶えたいなら、個人ではなくチームを語ろう」と強調した。

また、試合を4パートに分けるFIFAのクールタイムについて監督は擁護した。「真夏の灼熱で気温は30度超。 今日の休憩で両チームが水分補給し、良い試合が続いたのは良かった。これは必要な措置だった」と語った。この休憩はCMブレイクを理由に批判されていた。

米国代表はすでにベスト32進出を決め、グループ最終戦のトルコ戦へ準備を進めている。自国開催の大会でグループ首位を確定し、地位を固めることが目標だ。