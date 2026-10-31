フォルトゥナ・シッタートのダニー・バイス監督が土曜午後、敵地でのフェイエノールト戦でジョーイ・コーイ主審の判定に激怒した。23分、ロドリゴ・グートとフェイエノールトのFWナチョ・フェリが激しく接触した後の判定に、フォルトゥナを率いる指揮官が怒りをあらわにした。

接触が起きたのは、デ・カイプで行われた試合の前半半ば。フェリが空中戦で後退しながらグートに接触した。グートは空中でバランスを崩し、芝生に激しく落下した。

フォルトゥナ・シッタートのメディカルスタッフは、ブラジル人DFの治療のため、すぐに駆け寄った。一方、コーイ主審はフェイエノールトのフリーキックで試合を再開すると判定。バイス監督を大いにいら立たせた。

この判定に指揮官の怒りは収まらなかった。「フェイエノールトにばかり有利な判定が下る！」と第4審判に向かって叫ぶ声が、ESPNの中継で聞き取れた。

その間、グートはフォルトゥナのメディカルスタッフによる治療を受け、当初はプレーを続けられるように見えた。25歳のブラジル人DFはいったんピッチに戻ったが、不運な着地の影響が大きく、すぐに続行が難しいことが分かった。

数分後、グートは再び倒れ込んだ。今度は自陣のペナルティーエリア内だった。DFは少量の血を吐いているようにも見え、試合を続けられないことが明らかになった。

これにより、バイス監督は開始から30分足らずで最初の交代を余儀なくされた。30分にイバン・マルケスがグートに代わってピッチに入り、グートは試合を退いた。

前半はフェイエノールトがより多くの決定機をつくり、アニス・ハジ・ムーサ、ルチアーノ・ヴァレンテ、ジヴァイ・ゼヒールらに先制のチャンスが訪れた。しかし、ロッテルダムのチームは好機を生かせず、両チームは0-0で前半を終えた。