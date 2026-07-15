ブイス、イハッタレンにフォルトゥナを去る絶好のタイミングを指摘

ダニー・ブイス監督は、モハメド・イハッタレンがフォルトゥナ・シッタルトを退団する可能性を考慮している。同監督は、攻撃的MFが最善の選択をすることを願っている。

「モには、本人とクラブ双方にとって良いオファーがあれば移籍すべきだ。だが納得できないオファーなら、移籍だけのために去るのは得策ではない。それならここに残り、あと1年全力で戦ったほうが良い」とブイス監督は水曜日にESPNを通じてイハッタレンに語った。

イハッタレン自身もステップアップには前向きで、PSV、フェイエノールト、アヤックスへの移籍も否定していない。ただし現時点で移籍市場に動きはない。

PSV、アヤックス、ユヴェントスでプレーした経験を持つ彼は、昨季フォルトゥナで30試合に出場し、6ゴール11アシストを記録した。

ブイス自身も契約最終年であり、クラブの将来についてこう語る。「ここでの生活はとても楽しい。だが、クラブがさらにプロ化してエールディヴィジに残る時期だと公言してきた。」

「将来性があり、成長でき、かつ楽しくプレーできている。それが重要だ」と野心的なブイスは付け加えた。

彼はプレシーズンに時間をかけ、来季に向けて基盤を築きたいと考えている。「プレシーズンが数週間あるのは嬉しい。その間に土台を作り、さらに上積みしたい。ただ、クラブとしてまだその段階にはない。それが今後の目標だ」と語った。