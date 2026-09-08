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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ブアディ、初陣の夜：モロッコ人選手がマンチェスター・シティで先発、ポルトと対戦

アイユーブ・ブアディ
ポルト 対 マンチェスター・シティ
ポルト
マンチェスター・シティ
チャンピオンズ リーグ
モロッコ
ポルトガル
イングランド

ブアディが渦中に

マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督は、本日火曜日の夜にドラゴン・スタジアムでポルトガルのポルトと対戦するチームのスターティングメンバーを発表した。この試合はUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節の一戦にあたる。

マンチェスター・シティは、注目のポルト戦を前に、先週土曜日にコヴェントリーを下したスターティングメンバーから3つの変更を加えた。

最大の話題は、モロッコの若手アユブ・ボアディがマンチェスター・シティで初めて先発出場することで、ベンチスタートとなったエリオット・アンダーソンに代わって起用された。

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また、マレスカ監督はイリマン・エンディアイに代えてフィル・フォーデンの起用を選び、エンディアイはベンチへと回った。3つ目の変更は右サイドバックのポジションで、アブドゥカディル・クサノフに代わってマテウス・ヌネスがスターティングメンバーに復帰した。

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中盤では、チェルシーから移籍金1億2500万ポンドという記録的な移籍で加入したエンツォ・フェルナンデスが2試合連続で出場する一方、新加入のアランはベンチに控える。

以下はマンチェスター・シティのスターティングメンバー：

ドンナルンマ、ヌネス、ディアス、ジェヒ、グバルディオル、ボアディ、エンツォ、シェルキ、フォーデン、ハーランド、セメンヨ。

一方、ポルトのスターティングメンバーは以下の通り：

コスタ、ファレラ、ペレス、キウォル、アルベルト・コスタ、ロサリオ、フェルナンデス、ヴェイガ、ゴメス、シルバ、ペペ。

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