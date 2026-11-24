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アユーブ・ブアディが、チャンピオンズリーグの歴史に特別な瞬間を刻んだ選手たちの仲間入りを果たした。マンチェスター・シティの若手は、ナポリ戦でイングランドのクラブでの初ゴールを記録し、モロッコ人選手として歴史的な記録を打ち立てた。試合は2-2の引き分けに終わった。

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19歳53日のブアディは、火曜日に行われたチャンピオンズリーグの一戦で、イタリアのクラブにリードを許していたマンチェスター・シティに同点ゴールをもたらした。この一撃でホームチームを試合の流れに引き戻し、勝利を争うチャンスを与えた。

ゴールが生まれたのは67分だ。ペナルティエリア内の左サイドでボールを受けたジェレミー・ドクがブアディへパスを送ると、このベルギー人選手からのボールをモロッコ人選手が左足ダイレクトで放ち、GKヴァニャ・ミリンコヴィッチ=サヴィッチに防ぐ隙を与えずネットを揺らした。

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このゴールはブアディのキャリアにおいて重要な節目となった。マンチェスター・シティでの初ゴールであるだけでなく、プロキャリアにおけるトップチームでの初ゴールでもあり、欧州最高峰の大会のひとつで得点者として名を残した。

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フランスのアカウント「Stats Foot」の統計によると、19歳53日でネットを揺らしたブアディは、チャンピオンズリーグ史上最年少で得点を記録したモロッコ人選手となった。キャリアに新たな勲章を加え、この大陸大会でゴールを挙げたモロッコ人選手の記録にその名を刻んだ。

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ブアディの貢献はゴールだけにとどまらない。フル出場で90分間プレーし、「ソファスコア」で7.9の評価を獲得した。この数字は、守備的な役割とチームの攻撃の組み立てへの貢献を両立させた彼のパフォーマンスを反映している。

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パスの面では、ブアディは53本のパスを出し、そのうち45本を味方に通して成功率85%を記録した。ナポリ陣内では38本のパスのうち31本を成功させ、自陣では15本中14本を通した。ロングパスは1本の試みで成功率100%だった。

この試合でキーパスを1本記録し、パスによる期待アシスト値は0.08だった。一方でアシストはなく、クロスは2本の試みで成功ゼロに終わった。また、プレッシャーへの対応力も示し、ある場面ではラングの前でボールを奪い返し、その後ドリブルで抜きにかかったが、オリヴェイラに止められてファウルの判定となった。

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このパフォーマンスにより、モロッコの有望株は、試合が2-2の引き分けに終わったとはいえ、欧州の重要な一夜でその存在感を示した。マンチェスター・シティのファンにとっても、彼の成長を見守る新たな理由が加わった。

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