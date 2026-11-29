アーセナルのメンバーには、ロンドンのクラブの中盤の柱であるデクラン・ライスが外れるというサプライズがあった。ライスはベンチにも入っていない。
アーセナルの攻撃はカイ・ハヴァーツが牽引し、マルティン・ウーデゴール、ノニ・マドゥエケ、クリストス・ツォリスの3人がこれを支える。一方、GKダビド・ラヤは前節のニューカッスル戦で負傷し出場が危ぶまれていたが、先発に名を連ねた。
アーセナルのスターティングメンバーは以下の通り。
GK：ラヤ
DF：ティンバー、コンサ、ガブリエウ、カラフィオーリ
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MF：ギマランイス、メリーノ、ウーデゴール
FW：マドゥエケ、ツォリス、ハヴァーツ
一方、マンチェスター・シティでは、モロッコの若きスター、アユーブ・ブアディがエミレーツでの一戦で中盤を担う。ブアディは前節、UEFAチャンピオンズリーグのナポリ戦でシティ加入後初ゴールを記録している。
シティの攻撃はアーリング・ハーランドが牽引し、エンソ・フェルナンデス、イリマン・エンディアイェ、ジェレミー・ドクの3人がこれを支える。
エンツォ・マレスカ監督率いるマンチェスター・シティのスターティングメンバーは以下の通り。
GK：ドンナルンマ
DF：ヌネス、フサノフ、グエヒ、グヴァルディオル
MF：アンデルソン、ブアディ、エンソ・フェルナンデス
FW：ドク、エンディアイェ、ハーランド
アーセナルは勝ち点28でプレミアリーグ首位に立ち、3位のマンチェスター・シティとは6ポイント差となっている。
シティは最近明らかに苦戦しており、プレミアリーグ直近4試合で白星から遠ざかっている。