ブアッディの去就に決着待ち：マンチェスター・シティは2つのプランを比較検討

イングランドのマンチェスター・シティは、2026年ワールドカップ屈指の発掘選手の一人であるモロッコの逸材アユブ・ブアディ獲得を実現するため、フランスのリールとの直接交渉を継続している。この移籍はもはや時間の問題となっており、18歳の同選手をめぐってはヨーロッパの強豪クラブによる激しい争奪戦が繰り広げられている。

移籍情報を専門とするイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノは、自身の公式「X」アカウントを通じて「マンチェスター・シティは依然としてアユブ・ブアディの移籍についてフランスのリールと直接交渉を行っている」と明かし、「交渉は選手と両クラブの間で進行中であり、マンチェスター・シティがこのモロッコ人選手の獲得に最も関心を寄せるクラブであることに変わりはない」と強調した。

ロマーノはさらに「最終的な決断は移籍の時期を中心とするものになる。すなわち、現在の移籍期間中にブアディが即座に加入するか、あるいは2027年6月までこの取引を先送りするかだ」と付け加え、両者が移籍成立の時期について柔軟な姿勢を示していることを示唆した。

ブアディはフランスのリールのアカデミー出身の逸材の一人で、現在は同フランスのクラブと2029年6月30日まで続く契約を結んでおり、これによりリールは彼を欲しがるクラブとの交渉において大きな交渉力を有している。

選手の市場価値評価を専門とするサイト「トランスファーマルクト」によると、同選手の現在の市場価値は8000万ユーロに達しており、先のワールドカップでモロッコ代表として見せた際立ったパフォーマンスを経て大きく跳ね上がった。彼は今やヨーロッパ大陸屈指の新星の一人となっている。

ブアディはアカデミーから昇格して以来、リールのトップチームで96試合に出場し、その間にチームメイトへ4本のアシストを記録した。この数字は、若さにもかかわらず将来有望な技術的能力を反映しており、ヨーロッパの名門クラブの注目を集める要因となっている。

ワールドカップでの活躍

ブアディは2026年ワールドカップでモロッコ代表として出場した際に脚光を浴びており、若さと国際経験の少なさにもかかわらず、この世界大会屈指の発掘選手の一人となる並外れたパフォーマンスを披露した。これが強豪クラブの獲得への関心をさらに高めることとなった。