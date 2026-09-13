マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、本日日曜夜にオールド・トラッフォードで行われるプレミアリーグ第4節のマンチェスター・ダービー、マンチェスター・シティ戦に臨むチームの先発メンバーを発表した。

マンチェスター・ユナイテッドの先発を牽引するのはブルーノ・フェルナンデスで、マテウス・クーニャがセンターフォワードを務め、ブライアン・エンボイモとマーカス・ラッシュフォードのコンビがこれをサポートする。

マンチェスター・ユナイテッドの先発メンバーは以下の通り。

ゴールキーパー：ラメンス。

ディフェンス陣：ダロト、マグワイア、マルティネス、ドルグ。

中盤：ティーレマンス、マイヌー、ブルーノ・フェルナンデス。

攻撃陣：エンボイモ、ラッシュフォード、クーニャ。

一方、マンチェスター・シティではアーリング・ハーランドが攻撃陣を牽引し、リヤド・シェルキ、アントワーヌ・セメンヨ、フィル・フォデンの3人がこれを支える構えで、モロッコ人のアユブ・ボウアッディはベンチスタートとなる。

エンツォ・マレスカ監督率いるシティの先発メンバーは以下の通り。

ゴールキーパー：ドンナルンマ。

ディフェンス陣：ヌネス、ディアス、ゲイ、グヴァルディオル。

中盤：アンデルソン、エンツォ・フェルナンデス、リヤド・シェルキ。

攻撃陣：セメンヨ、フォデン、ハーランド。

マンチェスター・シティは勝ち点9で2位につけており、全勝で勝ち点12を挙げる首位アーセナルを追う立場だ。一方、マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点4で13位となっている。

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