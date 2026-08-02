サウジアラビアのアル・ヒラルは今後数週間のうちに、19歳のブラジル人の逸材ヴィトル・ヘイスに関し、イングランドのボーンマスへ正式なオファーを提示する意向で、これは進行中の夏の移籍期間で最も注目される取引になる可能性がある。

ブラジル紙「グローボ」は日曜、アル・ヒラルのフロントがこの若きブラジル人選手を最優先の獲得候補に据えていると明かした。これは、同胞のマウコンの退団を穴埋めするためで、マウコンは3シーズンをチームで過ごした後、イタリア人監督シモーネ・インザーギの来季の構想から外れた。

ブラジルの情報筋によれば、アル・ヒラルの取締役会はすでにマウコンが残す穴を埋めるための代替候補の検討に着手しており、それと並行して、この32歳の選手を売却するために寄せられているオファーも注視しているという。

ヘイスは今年初めにプレミアリーグへ移籍して以来の傑出したパフォーマンスに加え、先の各種ワールドカップにおけるセレソンでの目覚ましい出場もあって、欧州やアジアの多くの強豪クラブの視線を集めており、その獲得をめぐる争いは熾烈なものとなっている。

このブラジルの才能はワールドカップで4試合に出場し、うち3試合は先発として、その中で1つのアシストを記録することに成功しており、世界のサッカーで最も注目される新進の才能の一人としての地位を確固たるものにした。

ブラジルの情報筋が強調するところによれば、アル・ヒラルのフロントはヘイスを長期的な投資と見なしている。その理由は、彼の若さ、卓越した技術的ポテンシャル、成長する力、さらには将来的に再売却した場合に実現し得る高い市場価値である。

サウジアラビアのクラブのフロントは現在、ボーンマスに選手を手放すよう説得するための最適な条件を検討しているほか、選手本人に対する魅力的な金銭的オファーの準備も進めており、今後の期間に直接的な交渉の窓口を開くための布石としている。

アル・ヒラルの関係者は、この取引の成立には多額の資金投入が必要であることを認識している。特にボーンマスは2026年1月にブラジルのヴァスコ・ダ・ガマからこの選手を引き抜くために3500万ユーロを支払っている。しかし、アル・ヒラルはこれほどの技術的・マーケティング的価値を持つ選手への支出を惜しまない完全な用意があることを示した。