レアル・マドリードのDFディーン・ハウセンが、リーガでの直近のマドリード・ダービーにおける、カン・インゴンとフェデ・バルベルデの場面をめぐるビデオアシスタントレフェリー「VAR」の不介入という判断を批判した。この試合はロス・ブランコスがホームで2-1の勝利を収めている。

ハウセンはスペインの「okdiario」に対し、次のように語った。「これは残念なことだ。こうした演技を止め、選手がピッチ上で転げ回るのを防ぐためにVARがあるのだから。バルベルデが倒れたまま5分間演技を続けなかったせいで、相手選手はレッドカードをもらわなかった。これは残念だ。しかしいずれにせよ、VARはそれを認識すべきだ」

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スペイン代表のこの選手はこう続けた。「バルベルデに対するファウルでなぜVARが介入しなかったのか理解できない。それは審判のミスかもしれない。人間のミスはあり得る。しかしもしそうなら、VARが存在する意味は何なのか？」

ハウセンはさらにこう述べた。「もしアトレティコ・マドリード戦で我々が目にした出来事が逆だったら、大変な騒ぎになっていただろう」

レアル・マドリードのDFのこの発言は、大きな論争を呼んだいくつかの審判判定があったダービーの後に出たものだ。その最たるものが、バルベルデへのタックルの後にカン・インゴンが退場処分を受けなかったことであり、一方でハウセン自身は後半、フリアン・シメオネへのファウルによってアトレティコ・マドリードにPKが与えられた後に退場となった。

レアル・マドリードは先週火曜日、バルベルデが受けた医学的検査の結果、左足首に第3度の捻挫があることが判明したと正式に発表した。クラブは離脱期間を明示せず、状態は経過を見て管理していくとするにとどめた。しかし報道各紙は、このウルグアイ代表選手が数週間離脱する可能性があると伝えている。

アトレティコに敗れたことで、メレンゲはリーガ順位表で勝ち点15の4位に後退し、全勝で首位に立つ宿敵バルセロナ（7節を終えて勝ち点21）とは勝ち点6差となった。



