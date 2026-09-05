フーゴ・ボルストが、アヤックス対PSVを前にトル・アロコダレに強い苛立ちを示した。ESPNの番組『VriendenLoterij Eretribune』では、アヤックスのFWがピッチ上で目を閉じ、両手を前に出して祈っている様子が映し出された。「これには本当に頭に来る」とボルストは語った。

アヤックスの話題となり、祈るトルの映像が流されると、ボルストはこう話した。「そもそも、どうして私はこれを見なければならないんだ？ ものすごくいら立つよ。以前、デニス・ベルカンプと信仰について話したことがある。彼は『自分がゴールを決めたら、心の中で神に感謝する。それだけだ』と言っていた」

「私はそれで十分だと思っている。本当にうんざりするよ。フットボール界に広がっている宗教的な狂信全体にね。昔は日曜の朝早くにベッドからたたき起こすように電話がかかってきて、またああいう変人が玄関先に立って福音を売り込みに来たものだった」

「これも、いわば押し売りのようなものだ。私はとても科学的な考え方をする人間で、神が存在することが科学的にまだ証明されていない以上、私はその立場でいたい。この青年がそれをすること自体は別に構わないが、もう少し控えめでもいいと思う」

同席していたカリム・エル・アフマディは、こう反応した。「みんなそれぞれ、自分なりのやり方を選ぶものだと思う。彼がそうしたいやり方でやることで、誰かに害を与えているわけでも全くない。僕は本当に大した問題だとは思わない。本人の自由でいいよ」

ただ、ボルストはそれに完全には同意していない。「君も分かっているように、そこは公共の場だ。カメラがあって、撮影されている。無宗教の人間としては、あれが時に鼻につくことがある。度が過ぎているからだ。私は信仰を持つ人たちを全面的に尊重している。むしろ、自分が信じるものに寄りかかれるというのは、とてもいいことだとさえ思う」

「そこに反対しているわけでは全くない。ただ、それによって大衆に過剰に浴びせるようになり、しかもヴァウト・ヴェグホルストのように芝居がかったものになる瞬間、それは比喩的に言えば押し売りだと思う」とボルストは締めくくった。