ヒューゴ・ボスト氏に極めて深刻な非難：「私たちの若い家族を破滅の淵に追いやった！」

ヒューゴ・ボスト氏は現在、Xのアカウント「Scanned Football Photos」から怠慢だとの批判を受けている。同アカウントの管理者は、ボスト氏の影響で深刻な財政難に陥っているとし、1か月以上も弁護士からの連絡に応じないとしている。

同アカウントは、ボストの行動で経済的破綻の危機に瀕していると主張。弁護士からの連絡にも1か月以上応じていないという。

「私は3か月間、ヒューゴ・ボストの演劇プロジェクト用の写真集とスライドショーを制作した。これは『ハード・グラス』演劇ツアーで彼が11の劇場で上演する予定だったものだ」と「スキャン・フットボール・フォトズ」は説明する。

「作業は無償で行った。ヒューゴとは書面で、ツアー中に書籍を販売して収入を得る取り決めをしていた」と彼は続ける。

取り決めは明確でした。印刷費はヒューゴが負担し、公演で本を紹介します。売上は50対50で分配する約束でした。彼は各公演の最後にロビーで販売を告知するはずでした。

「同じロビーで書籍販売ブースを設け、『Scannedfootballphotos』シリーズも販売する予定だった」と彼は続ける。

「初日の朝、ヒューゴ本人からの連絡はないまま、アルゲメン・ダグブラッド紙記者ウェッセル・ペニングから『ヒューゴがプロジェクトを離脱し、私の本も不要になった』とWhatsAppで知らされた。」

「ヒューゴが降板したのは、準備が大幅に遅れ、自身の作品を台無しにしたためだった。初日の公演後に参加すると約束したが、実現しなかった。」

私はヒューゴに約束違反だと指摘し、自営業者として経済的に困窮すると伝えた。3か月無給で働いた末、突然収入の見込みが消えた。

「さらに、2歳と4歳の幼い子どもを持つ家族として、私たちは2か月の劇場ツアーに合わせて生活計画を立てていたことも伝えました。そのため、私のパートナーは仕事のほとんどをキャンセルしなければならなかったのです。」

「ヒューゴは私たちの事情に耳を傾けず、すべてを自分中心に捉え、『運が悪かった』とだけ言った」と女性は続ける。

ヒューゴは欠席した1公演の補償として500ユーロを提示し、本の収益は譲らず、これで幕引きを図ろうとした。

私は同意せず、全公演欠席による損害はそれ以上だと説明。直接会って解決しようと提案したが、彼は拒否し、「放っておいてほしい」と言った。

投稿によると、ボルスト氏からの補償を待っているのは自分だけではないという。「彼が支払うはずだった印刷業者の請求書も6週間経った今でも未払いのままだ。印刷業者はその間ずっと支払いを催促しているが、彼からは何の連絡もない。」

「仲介を申し出た弁護士もいるが、1か月以上反応がない。私は2週間おきに1～2回、専門家4人に礼儀正しく仲介を依頼した」と彼は結んだ。

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムニストで、ESPNやSBSの番組にも頻繁に出演する彼は、これらの告発に対し（まだ）反応を示していない。