ヒューゴ・ボストは迷わず、フェイエノールトに「理想の後継者」を推す。

ヒューゴ・ボストは、フェイエノールトの次期スポーツディレクターとしてロベルト・エーンホーンを強く推している。月曜、彼がコラムで主張した。

同紙はすでに、エーンホーンがフェイエノールトでの挑戦に前向きと報じた。彼は昨年、10年間成功を収めたAZを退任したばかりなので、すぐに就任できる。

ボストは「理想の後任は一人だけだ」と断言する。「ロベルト・エーンホーンは元トップ選手であり、名コーチであり、経営手腕もある。AZで10年間成果を挙げた彼がその職に就く意志があり、条件も妥協できる」

エーンホーンが就任すれば、まずデ・クープで「片付け」が必要だと Borst は予測する。「影響力を揮おうとする者は全員退場すべきだ」

まず退くべきは監査役会会長トーン・ファン・ボデゴムだとする。彼は3期目の再選を狙うが、本来監督すべき経営陣を自ら率いてきた。

2020年、ジャーナリストのヒューゴ・ログテンベルグとスティーブン・ヴェルセプットがNRC紙で内部事情を暴露。当時、ファン・ボデゴムとエーンホーンはフェイエノールトの総支配人職について2度話し合ったが合意に至らなかった。ボストは最後に「今、誰がファン・ボデゴムを監視しているのか」と問いかける。

先週、テクニカルディレクターのテ・クロースはフェイエノールトとの契約終了で合意し、トッテナム・ホットスパーなど海外クラブから注目されている。