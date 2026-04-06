ヒューゴ・ボストはオランダ代表に特別な名前を推す

ヒューゴ・ボストは、リーグ3位のNECの主力選手の一人であるブライアン・リンセンの活躍を、今シーズンを通して楽しんでいる。『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムニストである彼は、ロナルド・クーマン代表監督によるオランダ代表への招集さえ主張している。

しかし、月曜日の記事の中で、ボストは現在35歳となったリンセンについて、やや皮肉な口調でこう述べている。「もしオランダ代表に『悪ガキ』たちを選出するなら、『ベニドルム・バスターズ』も連れていくべきじゃないか？」と、ロッテルダム出身のこのサッカー通は声に出して疑問を投げかける。

NECがエクセルシオールに2-0で勝利した直後、ボストは「リンセンは35歳の選手だが、我々は皆彼を気に入っている」と結論づけた。「彼は代表チームでプレーしたことはない。 彼が所属したクラブを挙げると、フォルトゥナ・シッタルト、MVV、VVV、SCヘラクレス、FCフローニンゲン、ヴィテッセ、フェイエノールト、浦和レッズ、そしてNECだ。」

ボストの見解では、リンセンは年齢にもかかわらず、まだピークに達していない。「彼のポジションはキース・スミットとは異なる。彼はフォワードだ」とボストは語る。ただし、ボストは、代表経験が1回のみのスミットが、今夏のW杯に向けてクーマン監督の視野に残り続けると予想している。

ボストは、特にワールドカップに出場する強豪国と比較した場合、オランダ代表の攻撃陣について多少の懸念を抱いている。「リンセンも突出した存在というわけではないが、特に幅の広さという点でよく見極める必要がある。彼の統計データは良好だ。オランダ代表では珍しいことだが、彼のプレーには奥行きがある。ブライアンは頻繁に得点を挙げ、極めて高い労働倫理を持っている。」

「彼は賢く、狡猾で、目に見えないような巧みな動きを見せる。確かに、オランダ代表のスタッフからは『彼はカンファレンスリーグの決勝で敗れただけだ』という声が聞こえてきそうだ」と、ボルトは2022年の決勝戦に言及した。当時、リンセンはフェイエノールトの一員として、ASローマに0-1で敗れていた。 「そしてリンセンは愛想が良く、笑顔が絶えず、社交的で、チームのために尽くす。まさに、ウォウト・ウェグホルストにはない資質のすべてを兼ね備えている。」

最後にボストは、身長わずか170センチのリンセンが、197センチのヴェーホルストよりもヘディングがはるかに強いと指摘する。「彼も悪くない選手だ。でも、もし代表監督が選手を起用するなら、ブライアン・リンセンも考えてみてほしい。」