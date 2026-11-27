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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、2得点を挙げたイブラヒム・オスマンを称賛した。日曜日のハル・シティ戦から先発8人を変更したブライトンは、木曜日のUEFAカンファレンスリーグでウニヴェルシタテア・クラヨーヴァに4-0で快勝。ホームのアメックスで圧倒的な戦いを見せ、今季の欧州大会での無敗を維持した。

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先発を入れ替えたブライトン、ルーマニア王者を圧倒

オスマンが2得点1アシストを記録し、 ブライトンはハル・シティ戦の0-2敗戦から立ち直って2位に浮上した 。オスマンはジャック・ヒンシェルウッドが前半3分に送ったクロスを押し込んで先制。その後、マキシム・デ・カイペルが約18メートルの距離から決め、ヴラディミル・スクレチウがVARの判定を経て退場となった後に、ガーナ人ウイングのオスマンがハラランポス・コストゥラスの得点をお膳立てした。さらにオスマンは、それまで無敗だったクラヨーヴァを相手にカーブをかけたシュートで4点目を決めた。

ヒュルツェラー監督、隙のない戦いに満足

日曜日の試合から引き続き先発したのは、デ・カイペル、パスカル・グロス、チェマ・アンドレスの3人だけ。それでもブライトンは、終盤にフェミ・アジーズがシュートを枠の上に外した場面を除き、終始試合を支配した。

ヒュルツェラー監督はクラブ公式サイトに対し、こう語った。「非常に良い立ち上がりだったと思う。試合を容易に見せる上でも、とても重要だった。特に先制点によって［相手］を動かし、スペースを空けさせることができた」

「それによって連係するためのスペースが増え、相手のペナルティーエリアへ攻め込む機会も増えた。前半は高い水準を保ち、隙のない戦いができたと思う。その後はもちろん、相手の退場が試合の構図に決着をつける、いや、構図を変える上で間違いなく助けになった」

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「後半は多くのチャンスをつくった。ただ、それを決め切る精度と冷静さが足りなかったのは不満だ。そこで少し水準が落ちたと思う。それでも総じて、4-0で勝てたのは多くのことをうまくできたということだ」

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オスマンが示したブライトンの選手層の厚さ

21歳のオスマンにとって、節目となる一夜だった。左サイドでプレーしてブライトンでの初得点を挙げたこの試合で、ヒュルツェラー監督はハーフタイムに3人を交代させている。

若きウイングの活躍を称え、指揮官は続けた。「今日は非常に良いパフォーマンスを見せたと思う」

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「先制点を決め、ほかにも多くのチャンスを生み出した。彼の最大の強みが1対1だということは分かっている。特に守備を固めるチームを相手に、1対1に強い選手がいるのはとても助かる。今日は非常に印象的なプレーを見せた」

「それに加えて、無失点のために懸命に働き続けることの大切さを、彼がますます理解しているのがうれしい。攻撃的な選手である彼にもその責任がある。それが常に私たちの戦いの土台だからだ。総じて、良いパフォーマンスだった」

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ブライトンは国内での戦いへ

ブライトンは ハル戦での敗北 から立ち直って自信を取り戻し、日曜日のニューカッスル・ユナイテッド戦でプレミアリーグの戦いに戻る。三笘薫とヤンクバ・ミンテの復帰も控えるヒュルツェラー監督のチームには、国内と欧州の両方で戦うための十分な戦力がそろっているようだ。この好調を維持できれば、自動突破を目指す上でも追い風となる。