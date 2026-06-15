ヒメネス：サウジアラビアは手強いが、我々はウルグアイだ

ウルグアイ代表DFホセ・ヒメネスは、サウジアラビア代表が近年大きく成長したと指摘し、明日未明にマイアミのハードロック・スタジアムで行われるグループ8開幕戦で手強い相手になると語った。

試合前会見では「サウジアラビア代表は手強い。リーグも選手も成長しており、大きな可能性を感じる」と警戒を示した。

その上で「だが私たちはウルグアイだ。このユニフォームを着れば何をすべきか分かっている」と語り、相手を尊重しつつもセレステの力への自信を示した。

展望についてはこう語った。 「どの試合も難しい。初戦であり、どの代表も勝ち点3を狙っているため、激しい戦いになるだろう」と述べ、次のように強調した。「我々は全力を尽くす。細部が勝敗を左右する。全力で戦い、流れを感じつつ、冷静に臨まなければならない」。

また、現時点ではサウジアラビア戦に全集中力を注いでおり、「カボベルデやスペイン戦は考えていない」と語った。自身のコンディションについては次のように述べた。 「体調は良い。足首の怪我から回復し、今は問題ない。監督の指示を待っている」

最後に若手について聞かれると、「多くの若い選手が加わり、一緒に成長してきた。このチームなら大会の難しさを乗り越えられる」と語った。 「気温には順応するつもりだ。暑さは誰にでも影響する。水分補給に気を配り、試合を最善の形でコントロールできるよう全力を尽くす」。