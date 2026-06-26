2026年W杯グループリーグ最終戦で、明後日日曜午前に行われるアルジェリア対オーストリア戦に注目が集まっている。両チームにとって予選突破を左右する一戦であり、 また、この試合は大会史上最も物議を醸した出来事の一つである「ヒホン事件」を想起させるものでもあり、それは今もなおアルジェリアサッカー史における最も痛ましい一ページとして数えられている。

発端はドイツ側の軽視にあった。

「アフリカ・フット」によると、1982年スペインW杯で西ドイツはルメニゲ、ブライテンナー、マテウスらを擁し、優勝候補とされていた。

初戦のアルジェリア戦を前に、ドイツ陣営は過信から皮肉な発言を繰り返した。

ある選手は「7点目は妻に、8点目は愛犬に」と発言し、ユップ・デ・ヴァル監督も「負けたらミュンヘンに帰る」と豪語した。

その自信の背景には、これまでアフリカ代表がグループリーグを突破した例がなく、28歳未満の海外移籍が禁止されていたアルジェリアが国内選手中心だったという事情があった。

しかし、アルジェリア代表は直前の親善試合で好結果を残し、チームは絶好調だった。

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アルジェリアが歴史を刻む

1982年6月16日、「砂漠の戦士たち」はW杯最大の番狂わせを起こした。

ラベフ・マジェールが先制し、ロメニゲに同点とされたが、ラクゼール・ブロミが決勝点を奪って2-1で勝利。アルジェリアは、ワールドカップで欧州代表を破った初のアフリカ国となった。

この歴史的勝利でアルジェリアはサッカー史に名を刻んだが、大会出場権は得られなかった。

2戦目はオーストリアに0－2で敗れたが、最終戦でチリを3－2で下した。

2戦目はオーストリアに0-2で敗れたが、最終戦でチリを3-2で下し勢いを取り戻した。

この結果、アルジェリアは勝ち点4（当時2ポイント制）とし、最終戦の西ドイツ対オーストリアの結果を待つことになった。

ドイツが1～2点差で勝てば両国が突破し、アルジェリアは敗退する計算だった。

「ヒホンの恥」……欧州の陰謀は明らかだった。

1982年6月25日、ヒホンスタジアムでホルスト・フルービッシュが10分にドイツの唯一のゴールを決めた。

その後、両チームは80分間ほぼ攻撃せず、パス回しだけで時間を費やした。観客はブーイングを浴びせ、退場を要求する声も上がった。

テレビ解説者も「サッカーではない」と批判し、抗議の沈黙を守る者もいた。

試合はドイツの1－0勝利で終わり、両チームがベスト16に進出した一方、2勝したアルジェリアは大会を去った。

この試合は「ヒホンの恥」または「恥の試合」と呼ばれ、W杯史上最も物議を醸した試合の一つとなった。

アルジェリアの抗議とFIFA規則の歴史的変更

アルジェリアは公式に抗議し再試合を要求したが、FIFAは却下した。

それでもFIFAは事態の深刻さを暗に認め、大会ルールに歴史的な改正を行った。1986年大会以降、各グループの最終戦をすべて同時刻開催とし、各代表チームが自チームの試合前に必要な結果を知れないようにした。

この方式は現在もワールドカップなど主要大会で採用されている。

新たな対決……しかし、状況は一変

44年の時を経て両代表が再びW杯で対戦するものの、状況は全く異なる。

2026年大会のアルジェリア対オーストリア戦は同グループ他試合と同時開催のため、1982年の再現は不可能だ。

アルジェリア代表は2位で2次ラウンドに進むには勝利が必要だ。引き分けでも3位チームの上位8チームに入れば突破できる。敗れると他グループの3位との複雑な比較に巻き込まれる。

グループ10ではアルジェリアが勝ち点3で3位。首位アルゼンチン（勝ち点6）、2位オーストリア（勝ち点3）の後を追う。勝ち点0のヨルダンには上回っている。