ヒディンク監督、サイバリに次ぐPSVの活躍者を絶賛

グース・ヒディンクは『Voetbal International』のインタビューで、昨季のPSVを「エールディヴィジで圧倒的な優位性を示した」と絶賛。88年に欧州制した元監督は、ボス監督率いるチームで特に2人の選手を称えた。

「この優勝を象徴する選手を2人挙げるとすれば、まずイスマエル・サイバリだ。彼は今シーズン非常に活躍し、チャンピオンズリーグでもオランダ国外で通用する力を示した」と語った。

サイバリがまだ頭角を現していなかった頃から私は彼を知っていた。当時、力強さに欠けると感じ、そのことを本人に伝えた。それでも私は、彼がオランダのレベルを超える可能性を信じていた。 彼がそれを成し遂げた姿を見るのは素晴らしい」と、サイバリの著しい成長を目の当たりにしてきた引退した監督は喜びを隠せない。

「今は格段に力強くダイナミックになり、1対1でも強くて常に前を向く。その姿勢は素晴らしい」と絶賛し、来夏ヨーロッパの名門が獲得に動くとしても驚かないと語った。

もう1人はマウロ・ジュニオールだ。彼は常にピッチに立ち、複数のポジションをこなし、1対1に強く、ボールを失わず、テンポよくプレーし、落ち込むことがない」と絶賛した。

PSV元監督は、マウロをボスのチームに欠かせない存在だと語る。「世間は彼の価値を過小評価しているかもしれないが、私はそう思わない。彼がPSVにとってどれほど大切か、よく分かっている。」

今週末のPSV戦では、マウロとサイバリの先発が予想されている。新王者PSVは、中位スパルタ・ロッテルダムのホームへ乗り込む。