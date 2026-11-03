あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1085462713.jpgANP
Bart DHanis
翻訳者：

ピーター・ボス、PSV選手の印象操作をめぐりESPNに激怒

PSVアイントホーフェン

ピーター・ボス監督が、PSV対クラブ・ブルッヘ戦を前にした記者会見でESPNを批判した。PSVを率いる指揮官は、同局によるノア・フェルナンデスの発言の伝え方に不満を抱いている。

ESPNは月曜夜、クーケン・カンピューン・ディヴィジのヨングPSV対NACブレダ戦後に行われたフェルナンデスのインタビューの一部を公開した。

明らかに編集されたその動画で、フェルナンデスはこう語っていた。「この数カ月は難しかった。ヨハン・クライフ・アレナでのアヤックス戦の後、状況は急速に悪くなった。でも、そういうこともある」

「ここ数週間、もう一度自分を示す機会を与えられなかったと思う。でも今は、自分がここにいるべきだと示すのは僕次第だ」と、フェルナンデスは動画の中で締めくくった。

次の試合
PSV

PSV

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年11月04日

CLB

CLB

ボス監督は記者会見で、ESPNの報じ方に不満を示した。「これはESPNの問題だ。インタビュー全体を見れば、彼があの短い動画で伝えられたこととはまったく違う話をしていると分かる」

「インタビュー全体を見れば、彼は主に自分自身のこととして話していると分かる。彼はもう一度チャンスを得たいと望んでいるが、外に伝わった内容はそれとはまったく違う」

「クリック数やバイト数を手っ取り早く稼ごうとすることの危うさだ。何でもセンセーショナルにしたがる。今はすべてがクリック数のためだ。困ったことだよ。インタビュー全体を見れば、彼はきちんと言葉を選んで話しているのだから」とボス監督は締めくくった。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー