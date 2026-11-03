ピーター・ボス監督が、PSV対クラブ・ブルッヘ戦を前にした記者会見でESPNを批判した。PSVを率いる指揮官は、同局によるノア・フェルナンデスの発言の伝え方に不満を抱いている。

ESPNは月曜夜、クーケン・カンピューン・ディヴィジのヨングPSV対NACブレダ戦後に行われたフェルナンデスのインタビューの一部を公開した。

明らかに編集されたその動画で、フェルナンデスはこう語っていた。「この数カ月は難しかった。ヨハン・クライフ・アレナでのアヤックス戦の後、状況は急速に悪くなった。でも、そういうこともある」

「ここ数週間、もう一度自分を示す機会を与えられなかったと思う。でも今は、自分がここにいるべきだと示すのは僕次第だ」と、フェルナンデスは動画の中で締めくくった。

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ボス監督は記者会見で、ESPNの報じ方に不満を示した。「これはESPNの問題だ。インタビュー全体を見れば、彼があの短い動画で伝えられたこととはまったく違う話をしていると分かる」

「インタビュー全体を見れば、彼は主に自分自身のこととして話していると分かる。彼はもう一度チャンスを得たいと望んでいるが、外に伝わった内容はそれとはまったく違う」

「クリック数やバイト数を手っ取り早く稼ごうとすることの危うさだ。何でもセンセーショナルにしたがる。今はすべてがクリック数のためだ。困ったことだよ。インタビュー全体を見れば、彼はきちんと言葉を選んで話しているのだから」とボス監督は締めくくった。