スヴェン・マイナンスはラコウ戦（3-2）で途中出場し、PSV非公式デビューを飾った。AZから移籍したこのMFは、すでにチームメイト2人に感銘を受けている。

彼は地元紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』に、マウロ・ジュニオールとジョーイ・フェールマンを称賛した。「2人ともボール扱いが見事だ。だが新シーズンに向けては、まだ整理すべき点が多い」

「今はまだ手探りだ。多くの選手がW杯から戻ったばかりだからだ。やがてプレーの形は自然にととのう。前線プレスが多く、低いブロックはほとんど使わない」とマイナンスは分析する。昨年、彼はPSVへの大型移籍が土壇場で破談になった経験がある。

「あの時期は辛かった。大きな移籍になるはずだったし、準備もできていたのに、打撃は大きかった」と振り返る。イスマエル・サイバリの退団後、ついにPSVへの移籍が実現した。

「サイバリが売却され、PSVの新しい会計年度が始まった直後にクラブから連絡があった」と彼は語る。「PSVは長年チャンピオンズリーグに出場しており、私にとって大きな挑戦だ。カンファレンスリーグとチャンピオンズリーグの激しさの違いを体感するだろう」

ピーター・ボズ監督もデビュー戦を「素晴らしい印象だ。彼がサッカーができることは一目でわかる」と『デ・テレグラーフ』紙に語った。

「新加入選手にはしばらく時間を与える。彼らはすでに多くの刺激を受けているし、話したいことも多い。だからすぐに戦術を細かく説明はしない。合宿で十分に話し合うつもりだ」と、マイナンスを「知性ある選手」と評するPSV監督は語った。

「彼には爆発的なスピードがない分、ピッチ上でよく考えるタイプだ。まさに彼はその典型だ」とボス監督は語った。