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ピーター・ボスはケヴィン・デ・ブライネについて公に語ることを拒んだ。ナポリのMFにはPSV移籍の噂が強く、すでに基本合意に達したとも伝えられている。

PSVはデ・ブライネに700万～800万ユーロを支払うつもりはない。しかし、獲得を諦めたわけではない。クラブは金曜日にイタリアのクラブへ新たなオファーを出す予定だ。

ボスは金曜日、NEC戦を前にした記者会見で移籍を巡る動きについて短く語った。「PSVでの私の仕事はたくさんあるが、幸い、これはその一つではない。アーネスト（スチュワート、テクニカルディレクター＝編集部注）がこうしたことを担当する。もちろん彼とは話すが、その内容は彼と私の間だけのものだ」と、Nu.nlがボスの言葉を伝えた。

「デ・ブライネはナポリの選手だ。そうである限り、彼について話すべきではない。他クラブの選手について話したくない。それは敬意を欠くことだと思う。逆に、ほかの監督がPSVの選手について話したら、私もいい気はしない」と、アペルドールン出身の指揮官は強調した。

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ボスによれば、PSVの選手たちはデ・ブライネ加入の可能性をそれほど気にしていないという。「もちろん非常に有名な選手だが、どの移籍期間にも、こうした話はたくさんする。たいていは私もある程度知っているが、すべてを知っているわけでは決してない」

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スフェン・マイナンスはデ・ブライネと一緒にプレーすることに前向きだ。「メッシと並んで、私がずっと見てきた選手だ。もちろん素晴らしい選手だ。お手本と言ってもいい」と、ESPN.で語った。

マイナンスはデ・ブライネを非常に多彩な選手だと考えている。「パスで多くのリスクを取る。簡単にプレーすべき場面ではそうするが、非常に高い技術を持っている。彼はいつも、おっ、何かが起きるぞと思わせるパスを2本、3本、4本、あるいは5本と出す。少しの思い切りの良さがあるんだ」

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デ・ブライネ（35歳）のナポリとの契約は2027年半ばまでで、さらに1シーズン延長できるオプションが付いている。Transfermarktは、このベルギー人選手の現在の市場価値を800万ユーロと見積もっている。