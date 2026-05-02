ピーター・ボス監督は今シーズン、PSVで3年連続のリーグ優勝を果たした。契約は今夏で満了だったが、代表監督就任の噂もあり交渉は長期化。結局、2月初めに2年延長した。

契約は今夏で満了予定だったが、最終的に延長を決断。ESPNのインタビューでは、判断に時間がかかった理由を複数挙げている。

「決断までに時間がかかったのは、いくつかの事情があるためです。オランダ代表監督の座もその一つでしたが、実際には話が進んでいませんでした。なぜなら、私は彼らと一度も話したことがないからです。それは彼らの自由です。」

「もし彼らが『監督は決まっているし、ワールドカップには出ない…』と言うなら、それで構わない。それが彼らの方針であり、受け入れるべきだ。ただ、私はそれを待つつもりはない。何も持たないリスクを冒すわけにはいかない。ワールドカップが終わった後、ロナルドが残留すると宣言したり、あるいは彼らが私を望まなかったりする場合があるからだ。もちろんそれはあり得ることだし、誰にでもその権利はある。だから、そのリスクは冒したくなかった。」

というのも、ロナルド・クーマンがW杯後に退任した場合、オランダ代表の次期監督候補にボスの名前も挙がっていたからだ。しかし、PSVとの契約延長により、短期的に代表監督に就任する可能性はほぼ消えた。

代表監督の可能性以外にも、契約延長を慎重に検討した理由がある。「もう一度海外に挑戦したいか自問した。したいが、心から望むクラブでなければ意味がない。4つ目の選択肢は引退だった」。

「ここにいるのが本当に楽しい。契約を2年延長したのは、何よりもこのクラブのためだ。他のオランダのクラブなら、こうはしなかっただろう。マルセルとアーネストとはよく知り、一緒にサッカーもしてきた。他の役員や、干渉しない監督評議会のメンバーもいる。その落ち着いた雰囲気が、クラブが順調な理由だ」とボスは語った。