PSVのペーター・ボス監督がデ・テレグラーフの取材で明かしたところによると、アヤックスの新戦力2人に強い印象を受けているという。対象となったのはユリアン・ブラントとトル・アロコダレだ。

この夏、アヤックスのテクニカルディレクターであるジョルディ・クライフは、突如としてブラントと3年契約を結び、味方にもライバルにも驚きを与えた。その直後には、トルがウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからレンタルで加入した。

2人はアムステルダムで今季、非常に好調なスタートを切っている。ブラントはすでに11試合で6得点を記録し、トルも9試合で同じく6得点を挙げている。

ボス監督は、アヤックスのこの2人の新戦力に感銘を受けている。「アヤックスは経験に重きを置いていて、その中の何人かは非常に良いプレーをしている。彼らは大幅に戦力を強化した」と切り出した。

「ブラントについては、私が非常によく知っている選手を獲得した（ボルシア・ドルトムント時代から、編集部注）。彼はオランダのリーグのためにほとんど作られたような選手だ」と続けた。

「さらに、彼らは大柄なストライカーも獲得した」と、トルについて語った。「オランダではあまり見ないタイプだ。アヤックスにとって質の上積みになる」